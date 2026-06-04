Lokman難忘為追夢無錢睇醫生 Alton初嚐漂染橙髮有驚喜 何啟華自爆有「工廈夢」 丨喜劇開場

ViuTV全新自家製劇集《喜劇開場》，由MIRROR成員楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、ERROR成員何啟華（阿Dee）及陳漢娜（Hanna）等主演，已於昨日（3日）正式啟播。早前一眾主演接受訪問，透露電視台從日本購買同名原著日劇後，進行連串在地化改編，並由三位男主角飾演創立喜劇團「紅白藍」的少年人，開展為追逐夢想奮鬥的歷程。

陳漢娜被叫錯「蒙玲」

陳漢娜與楊樂文繼《IT狗》系列後再度合作，Hanna笑言二人經過兩季洗禮後默契變得更好，跳過熱身時間：「Lokman更試過口誤錯將我叫成『蒙玲』！」楊樂文馬上失聲大笑，解釋指並非在拍攝期間發生：「我在休息時段，因為太入腦才將她叫成蒙玲！」更馬上轉移話題，讚揚陳漢娜在劇中服裝造型與平素形象差異極大，甚至會令大家覺得奇怪：「我們需要不少時間，才能適應Hanna飾演馬凡，兩者重疊後變成一位陌生的外星人！」Alton為劇集初嚐漂染橙髮，坦言原著人物頭髮全染成金色，起初擔心要在兩個月內維持髮色並不容易，後來與髮型師商議嘗試橙色，對效果感到驚喜：「起初的確感到害怕，結果不常見的橙髮竟與我相當合襯。」

Lokman憶與兄弟一同追夢

何啟華指《喜劇開場》從日劇版講述搞笑藝人的生活日常，變成香港版則捉緊許多在地生活元素，改編成幾位香港少年追夢、面對現實的爭扎的故事，更與自身經歷相當契合：「三位主角會夾錢租用工廈，一同在工作室居住及創作。我們昔日都有一個工廈夢，擁有自己狹小的空間，不過用作跳舞或音樂等其他創作。」Lokman亦表示三人入行前亦一同追夢，與三位男主角的分別，在於選秀帶來翻天覆地的改變：「《全民造星》成為我們與角色之間分道揚鑣的分岔口，他們要面對十年後解散，我們則往另一方向走得更好。」

Lokman、Alton、何啟華意義非凡

談到現實中追夢的辛酸，楊樂文回想租用工廈練舞的日子，坦言當時每月都為一筆租金打算，憶述指：「經歷過最辛酸的時刻，應為當年跳舞受傷卻不捨得求醫，因為窮、求醫所費不菲，所以由得身體自行復元。但當時尚與家人同住，未至需要節衣縮食，或許吃雲吞麵或杯麵。」Alton亦有所共鳴，補充指新劇不僅為三人首次同框，亦是對共同追夢經歷的一種回望，覺得意義非凡：「我們三人入行前度過相同的生活，恰好劇集又以三位少男為中心，巧妙地緊扣自身經歷，有種戲如人生的感覺。」

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Alton Wong

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Lokman Yeung

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