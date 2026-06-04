陳庭欣自爆任「工展小姐」劉爾穎參加港姐提名人：會一直支持她 親授選美心得兼減壓秘笈

陳庭欣今日到粉嶺的香港哥爾夫球會擔任「仁濟 x 淨緣慈善高爾夫球賽」活動司儀。她沒落場打高爾夫球，自嘲曾打高爾夫球時發現自己手腳不協調，不過近期經常在關楚耀的球館打匹克球，那裡也可對著螢幕打高爾夫球，有機會也想去學。

陳庭欣拍《警是個大佬》跣倒受傷

陳庭欣透露，早前拍攝新劇《警是個大佬》時不慎滑倒，所以暫停了運動：「當時拍攝一場毒品交易的打鬥場面，要我起腳踢人，試戲時撒了很多爽身粉扮作白粉。正式拍攝時，因為爽身粉很滑，我一起腳便滑倒，手腕按地，右邊屁股及大腿瘀黑，要休息近10天。」

陳庭欣坦承與緋聞男友曾錦燊去旅行

剛巧休息期間事前已安排了旅行，便可以順便養傷。她毫不避嫌地表示，這次旅程是跟《東張西望》緋聞男友主持曾錦燊同行，還有曾錦燊的大學同學、即參加本屆港姐的佳麗劉爾穎。

截止前一小時教劉爾穎用電郵成功報名

陳庭欣自爆是劉爾穎的提名人。在旅行期間，劉爾穎仍未決定是否報名參加港姐，直到截止前一小時才決心報名，但卻遇上網絡「塞車」。最後陳庭欣教她先將個人資料電郵至TVB，最終成功參加面試。

陳庭欣傳授劉爾穎減肥心得

陳庭欣也有留意本屆港姐面試的佳姐，感覺上大部分表現也不錯，回想當年自己去面議時是很慌張，被問到有否將參賽心得傳授給劉爾穎？她指劉爾穎讀的是時裝，不過第一次面試後一兩天應會收到電話通知第二次面試。劉爾穎最擔心趕不及減肥，陳庭欣說：「等她成功進入第二輪面試，我再跟她分享心得，最重要是不要有太大壓力，我會一直支持她。」此外，陳庭欣透露，劉爾穎當選工展小姐後，已經想選港姐，只可能因合約關係，才拖到26歲接近港姐報名上限年齡才來參選。