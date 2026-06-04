「牛雜妹」李亦喬陀巨B上圍暴升3 Cup 低胸裝遮唔晒洶湧澎湃 曾小產深陷情緒低谷

現年33歲、有「牛雜妹」之稱的前港姐李亦喬（Monnie）自2024年與圈外男友結婚後，一直期待愛情結晶品的來臨。近日，已懷胎8個月的她頻頻在社交平台分享喜悅，上載多張性感孕照及近照，雖然因腹中「巨B」而整個人大了好幾個碼，但捧著巨肚的她依然顏值在線，散發出滿滿的母愛光輝，模樣十分可愛，她更透露因為陀着巨B，上圍升了3 Cup。

李亦喬上圍越來越大

李亦喬透露，腹中寶寶是「中大碼單胎」，醫生估計出世時可達7磅多，目前正進入「激長期」，難怪她的孕肚顯得尤其巨大。從她最新分享的照片可見，她身穿啡色低胸上衣配搭白色長裙，雖然手捧巨肚，但上圍更為搶鏡。她早前已透露懷孕至今上圍激增了3個Cup，在貼身衣物的包裹下，豐滿效果驚人，幾乎要「奪衣而出」，性感狀態比起早前拍攝的專業孕照更加吸睛，散發出獨特的孕味。

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李亦喬兩年前曾經流產

雖然陀B過程為李亦喬帶來了水腫、腰痛和長紋等困擾，但這份喜悅對她和丈夫來說卻是無比珍貴。她曾於今年2月感性發文，透露兩年前經歷過流產的傷痛，形容當時「曾經聽到過最悅耳的心跳聲，可是突然的，那個聲音離開了我」。在事隔近600天後，當再次聽到寶寶的心跳聲時，她和丈夫都激動得流下眼淚。如今看著腹中女兒健康成長，夫婦二人都非常感動，並約定B女八月健康出世。李亦喬笑言自己「暫時仲行得走得」，但「下個月難講」，字裡行間流露出對新生命既期待又緊張的心情。

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