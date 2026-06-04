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曾「花癡式」訪問張家朗  陳約臨性感露巨肚宣布懷孕5個月  嫁混血兒移居日本離巢4年

影視圈
更新時間：13:00 2026-06-04 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-04 HKT

現年30歲的前TVB體育節目主持陳約臨（Kelly），自2022年宣布嫁給美日混血兒丈夫並移居日本後，生活一直保持低調。今日，她終於在社交媒體上傳來喜訊，宣布已懷孕5個月，即將迎來家庭新成員。

陳約臨宣布懷孕5個月

陳約臨在Instagram上發布了多張與丈夫的溫馨合照，並以英文寫下感言，向大家公布喜訊：「大家好！我們已經孕育著這個Little Corn五個月了。很快地，你終於要來臨這個美麗的世界。我們等不及要成為你的避風港、你的安全之所，以及你最強大的後盾。Hello Corn corn，我們將會是你最溫暖、最強大的家！我們已經非常非常愛你了。」字裡行間充滿了對小生命的期待與愛意。

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陳約臨顏值在線肥肚不肥身

從照片中可見，婚後定居日本的陳約臨完全沒有走樣，依然保持著高顏值。儘管已懷孕5個月，但她依然保持著高䠷苗條的身形，可謂「肥肚不肥身」。在其中一輯照片中，她大膽地打開白色恤衫，並將牛仔褲褲頭拉低，露出雪白的孕肚，性感又不失溫馨。她和丈夫一同拿著超聲波照片，臉上掛著樂不可支的燦爛笑容，幸福之情溢於言表。

陳約臨曾訪問張家朗捱批

陳約臨於珠海學院新聞與傳播學系畢業，2017年加盟TVB擔任主持。讓她「一舉成名」的事件是在2021年東京奧運會上，當時她負責採訪剛奪得「男子花劍個人賽」金牌的香港運動員張家朗。採訪期間，陳約臨因多次打斷張家朗的發言，並忘我地「發花癡」向對方示愛，如「我真係好鍾意你，點算呀？」、「我要改口叫你做金家朗！」，引來大量網民批評其表現不專業及不懂尊重。事後，陳約臨在社交平台發表親筆信就失儀事件道歉，並於2022年5月離開TVB。

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