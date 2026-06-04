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黃婧靈升呢「車神波」即挑戰卡丁賽車 自爆熱血性格愛刺激

影視圈
更新時間：12:45 2026-06-04 HKT
發佈時間：12:45 2026-06-04 HKT

TVB「新一代咪神」黃婧靈（波波）有份主持飲食節目《美食新聞報道》，其爽朗貼地的性格大受觀眾歡迎，最近她在社交網發布一條品評雪糕「好難食」的影片，短短兩天更火速突破10萬點擊，人氣持續高企。早前，波波在社交網分享成功一take pass考獲車牌的照片，正式升呢做「車神波」的她，即急不及待落場實戰，日前去玩卡丁賽車大過手癮，更成功奪得季軍。

波波一身專業賽車裝扮

波波在社交網貼出卡丁車場的照片，見她當日一身專業賽車裝扮，戴齊頭盔及全套賽車服，有別於平日的性感形象，在賽道上飛馳，有板有眼，最後更成功奪得季軍，並寫道：「好鍾意刺激，好愛速度感，繼車神波考完車牌第一擊，Bb賽季軍hahaha，新開始車神波 page 1，Never stop learning。原來smooth is fast係真嘅～做自己愛嘅事情真係好專注好投入好開心。」

波波從不錫身

她更自爆小時候常與爸爸及弟弟打賽車遊戲，現實中玩碰碰車或踩單車亦從不錫身，即使「損手爛腳」回家也要拼命向前衝，「因為我鍾意我任性，我一睇到目標係邊我就會往死裏衝。」而這份全情投入的熱血，原來曾令家人擔心，波波續透露：「所以屋企人唔俾考車，嗰陣考咗一定過唔到19歲。依家會安全，但性格依然在，純粹熱愛，任性依然，頭腦簡單，我係我就係咁raw。」此外，波波昨天出席《萬眾同心公益金》記者會時，提到體驗卡丁車比賽，她坦言非常好玩，因此路程遙遠亦值得，雖然只是剛剛考獲車牌，但亦享受駕駛樂趣。

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