「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福

縱橫影圈與梨園多年的殿堂級名伶芳艷芬，雖然早已淡出大眾視線，但近日卻因一宗天價豪宅買賣而再次成為城中熱話。今年踏入100歲的芳艷芬及相關人士，名下位於頂級豪宅地段的物業最近成功轉手，持貨28年帳面進帳逾6300萬。

芳艷芬持貨28年獲利逾6千萬

據悉，該項位於山頂馬己仙峽道26號的中層B室大宅，實用面積2072方呎，擁有寬敞的三房套間隔，早前獲企業買家以7,797萬元承接，折合每呎造價37,630元。翻查物業紀錄，這位「影壇明珠」早於九十年代末期（1998年），以1,480萬元將單位收歸名下。物業其後轉交由家族公司持有，而該公司的核心成員包含了她的兒子陳嘉泰，以及身為新鴻基高層親屬的媳婦陳嘉惠。芳姐持有這項優質資產近30年，如今趁市況促成交易，帳面獲利6,317萬元，升幅高達四倍有多。

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芳艷芬下嫁名醫楊景煌

提到芳艷芬的演藝成就，她自四十年代起便叱咤香港影壇與粵劇界，在短短十載間擔綱了逾百部電影的女主角，產量驚人，絕對是當時得令的超級巨星。直至1959年，她拍畢告別作《出嫁從夫》後，便選擇下嫁名醫楊景煌，從此洗盡鉛華，將人生重心轉移至相夫教子。退隱後的芳姐絕跡於商業演出，僅在八、九十年代幾次為慈善籌款才破例大開金口。

芳艷芬身體安康

去年資深傳媒人汪曼玲曾在其網絡節目中，為廣大戲迷帶來芳姐的最新消息。汪曼玲透露曾與芳姐千金楊世芳聯絡，得知百歲高齡的母親目前身體狀況安好，只是畢竟年事已高，日常需要較多的睡眠時間來休養生息，不少粉絲得知後都紛紛送上祝福，盼望芳姐繼續精靈健康。

芳艷芬曾捐八和會館永久會址

事實上，芳姐即便不在鎂光燈下，依然對香港傳統戲曲發展出錢出力，當年八和會館的永久會址正是由她慷慨解囊捐贈。芳姐曾在其個人傳記中分享過人生的三大終極目標——事業有成、家庭圓滿以及造福社群，而這三項成就她早已完美達成。她曾寄語大眾，面對上天給予的考驗時應保持坦然，少點抱怨，自然能走出屬於自己的康莊大道。

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