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MIRROR成員Tiger邱傲然翻唱陳百強《漣漪》惹負評 網民狠批難聽破壞經典：陳百祥都好聽過佢

影視圈
更新時間：23:00 2026-06-03 HKT
發佈時間：23:00 2026-06-03 HKT

男團MIRROR成員邱傲然（Tiger）近日在節目《8點直樂VIURIETY》中，獻唱已故歌手陳百強（Danny）的經典歌曲《漣漪》，其表現卻引來網民熱議，更有不少網民在Threads上留下負面評價，直指Tiger邱傲然的唱功仍有極大進步空間。

Tiger於5月推出《漣漪》重新編曲

Tiger於5月時推出重新編曲的翻唱歌《漣漪》，從節目影片中，Tiger演繹《漣漪》時，部分高音位顯得吃力，氣息不穩，情感表達亦被指未夠細膩，未能完全呈現原曲的溫柔和詩意。雖然現場有Tiger粉絲舉牌支持，但網上評論幾乎一面倒認為Tiger的表演是「炒車」現場。

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《8點直樂VIURIETY》節目播出後，有網民在Threads上發布Tiger演唱《漣漪》的片段，並寫下：「點解係都要破壞人哋嘅經典歌至安樂嘅啫？」網民的言論迅速引起共鳴，不少網民認為Tiger未能駕馭《漣漪》，批評邱傲然「走音」、「唔夠氣」、「聽得好辛苦」。

Tiger遭質疑冇練歌

有網民留言指：「呢首歌係我偶像歌，完全冇晒原曲感情，破壞晒呢首經典歌，真係唱得好難聽」，又有人直言：「好似唱K」、「陳百祥都好聽過佢，靚仔過佢」、「知和音帶到啲高音，專登喺高音位嗰粒字推低佢把聲，推高個和音，等人以為佢上到」、「漣漪唱到蓮藕咁款」。更有網民質疑Tiger的工作量：「其實都出道幾年啦，我又唔信你日日忙到冇得瞓，練歌都冇時間」等。

Tiger被視為MIRROR「下弦」

現年26歲的Tiger於2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》第一季，最終30強止步，但憑藉其獨特形象和才華，獲選中成為MIRROR十二位成員之一。雖然Tiger擅長結他、跳舞，卻相較於其他爆紅的隊友，其人氣和資源一直被外界視為處於「下弦」位置，曝光機會相對較少。

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