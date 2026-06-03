波波黃婧靈衣着密實憑實力考獲車牌 水上樂園包到冚打卡：最怕曬黑 解放性感睇心情

黃婧靈（波波）為《萬眾同心公益金》錄製外景節目，與「萬眾同心金益金」籌劃委員會主席楊俊建先生等一同出發共襄善舉。波波透露節目由一眾主席組隊帶藝員乘搭公共交通工具，全程不能輔助提示：「佢哋好可愛，途中錄咗好多蝦碌嘢！」談到主席們在其他環節義賣生果獲得大量善款，波波笑言自己可以賣菠蘿，被關嘉敏笑指更適合賣西瓜時，波波則大開食字玩笑指：「都得！好彩我唔係傻啫！」

黃婧靈主持《美食新聞報道》帶隊朝聖

黃婧靈最近頻繁主持《美食新聞報道》節目，帶領觀眾品嘗街頭、地道及高級美食，希望大家能夠隨節目朝聖：「不斷搵好嘢畀大家食，希望大家睇得開心、食得開心！」波波更自爆日前體驗到內地體驗卡丁車比賽，非常好玩因此路程遙遠亦值得，雖然只剛剛考獲車牌，但亦享受駕駛樂趣。黃婧靈更講述考車過程，表示全程專心駕駛未有特別理會考官，亦樸素出席 考試：「我衣着密實，因為嗰日好曬所以短袖T裇，下身就着牛仔長褲，真係憑實力嘅！」

黃婧靈解放性感睇心情

波波日前在社交媒體分享到水上樂園遊玩的相片，在滑梯前打卡裝扮出奇密實，波波笑指當日與平時衣着打扮一樣：「本身我着得仲多！我成個頭、對腳仲有衫摟住！其實我好癲，有時好凍反而會短少少，好熱又會著羽絨！」由於怕被陽光曬黑，因此會因應心情與天氣調節裝扮。在即將來臨的夏日，波波表示將視乎心情決定是否解放性感：「我去嗰日係最熱，一定要覆蓋全身皮膚！」

關嘉敏不敢模仿Miss Chan Chan

俞可程與關嘉敏分別要於節目上演唱，關嘉敏更在台上模仿陳潔靈唱腔引得全場大笑！俞可程受訪時表示於《魔音女團》節目上喜獲陳潔靈教導指點唱功，過程不論技巧及情緒演繹均獲益良多，但不敢像關嘉敏一樣大膽模仿Miss Chan Chan！關嘉敏早前於肚皮舞比賽獲獎，但是次節目中則未有加插舞蹈表演，Carman笑言：「肚皮舞遲啲會有機會，順利安排得成大家就睇到！」俞可程則提議關嘉敏將無伴奏合唱與肚皮舞融合表演，Carman笑言若善長人翁加碼捐款則樂意渾身解數獻技。

俞可程緊張偷看求愛勇者IG

俞可程即將拍攝《女神配對計劃2》節目，笑言對節目流程環節仍一無所知：「我完全唔知成個節目點玩！」關嘉敏作為上輯女神之一，表示真人騷僅於當日才知道內容，但已提前為Kanis海選適合的求愛勇者，俞可程笑指：「佢都有同我講提前見晒所有男仔，但冇同我講有咩男仔、點樣嘅男仔！」關嘉敏表示以俞可程為目標參與節目求愛勇者均質素甚高：「令我眼前一亮！外觀內在都好好，仲有技能添！」俞可程聽到後心花怒放，笑指：「好緊張！希望見到佢哋！（沒再偷看？）我剩係去偷睇一次，只係見到幾個，知道好似兩三個揀我，有偷睇佢哋IG、有好努力預備中，但唔知佢哋會唔會入圍嘛！」關嘉敏更笑言今年許多年輕參賽者，與上屆分別甚大：「個個行入嚟都話鍾意姐姐！（妳感動心動？）可能佢哋想讚下我！話鍾意我呢類對象，我即刻反白眼，你上年唔講、今年我冇參加先講？」亦表示尚未準備好重新出發，感情方面一切隨緣。