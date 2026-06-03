劉鑾雄25歲千金劉秀盈港大建築碩士畢業 曝光幹練短髮新形象展嘔心瀝血作品

富商劉鑾雄（大劉）的25歲女兒劉秀盈來是著名「學霸」，近日劉秀盈在社交平台曝光近照，透露已順利完成香港大學建築系碩士論文，並首度以一頭清爽幹練的短髮造型示人，獲大批網民留言激讚她才貌雙全。

劉秀盈晒畢業心血結晶

劉秀盈日前在IG上載多張照片，換上短髮新造型的她，褪去昔日稚氣，面對鏡頭散發出專業又自信的氣場，充滿知性美。劉秀盈Hashtag表示建築系學生的碩士論文：「Master's thesis #archi #architecture #archistudent #architecturestudent #thesis」，劉秀盈大方展示自己嘔心瀝血設計的建築圖則，以及模型作品。

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劉秀盈不僅在學業上出類拔萃，其課外履歷更是「超猛料」，在15歲時才正式學芭蕾舞，但憑過人的天賦與苦練，短短兩年時間便考獲英國皇家舞蹈學院證書。劉秀盈順利入選香港芭蕾舞劇團隨團到各地演出，更於「國際芭蕾舞比賽2023」中勇奪公開組金獎。劉秀盈在功夫比賽上同樣摘下金牌，是名副其實的「文武雙全」才女。

劉秀盈藝術運動樣樣精

早年劉秀盈已展示在音樂方面的天份，精通鋼琴、小提琴及結他，不時在網上分享自彈自唱的影片，更曾錄製個人單曲。劉秀盈音樂造詣高外，劉秀盈又遺傳父親的商業頭腦，兩年前進軍商界，於黃竹坑開設佔地高達8,000呎的舞蹈學校「香港舞蹈劇場」，正式榮升星級校長兼老闆。

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