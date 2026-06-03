杜如風追星反獲G-Dragon權志龍「翻牌」拍照 得寸進尺隔空開超狂條件：以後直接帶我入後台

杜如風近日迎來了人生一件大喜事，她竟然成功吸引到韓國天團BIGBANG隊長 G-Dragon（權志龍）的注意，更被偶像親自「偷影」，並將照片上載到個人IG，她將事件放上社交平台後，其發文再被G-Dragon權志龍關注帖文，不僅令她直呼：「我開心到就嚟暈低啦！」更獲得一眾網民洗版式表示羨慕，杜如風今次追星追出國際。

杜如風穿誇張火紅「戰衣」朝聖

事緣杜如風早前為拍攝全新旅遊節目《跟風旅行團》而出發韓國，當時已在機場高調發表「愛的宣言」，坦承此行「係為一個男人」，而這位男主角正正是她迷戀多年的 G-Dragon權志龍。本著「就算只係影張相都好」的粉絲心態，她揚言要親赴偶像位於首爾龍山區的豪宅「朝聖」。想不到，當她身穿一件極其搶眼的紅色玫瑰花外套，頭戴皇冠，在 G-Dragon權志龍寓所附近打卡時。G-Dragon權志龍從遠處看見了這位造型獨特的粉絲，並反手將她拍下，更將這張充滿動感的照片，分享到自己的IG上。杜如風隨即在社交平台，激動宣布喜訊：「G-Dragon偷影咗我，然後 post 咗喺佢 IG！！嘩！ CRAZY 呀！！！」她更貼心地在帖文中用韓文向偶像喊話：「著住紅色衫果個係我嚟㗎！多謝你！」盡顯其激動又可愛的粉絲本色。

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杜如風獲G-Dragon留意全網羨慕

杜如風興奮過後，隨即「得寸進尺」，隔空向偶像開出粉絲專屬的「福利條件」：「以後大家 keep in Touch！有演唱會開唔好要我俾錢睇，直接帶我入後台就得啦！」一番半開玩笑的宣言，完美演繹了她一貫的鬼馬風格。這次被 G-Dragon權志龍「認證」的經歷，不僅讓杜如風的追星之路增添了傳奇一筆，也讓一眾粉絲羨慕不已，紛紛留言稱她為「最成件事好黐線，力超星妳開心」、「追星界的天花板」。

杜如風最愛梁朝偉為木村學日文

事實上，杜如風的「追星史」橫跨港日韓，除了 G-Dragon權志龍，她對香港影帝梁朝偉和日本天王木村拓哉的迷戀，同樣是人所共知，且愛得高調又長情。由於父親是電影公司高層，她早在5歲時就已在片場向梁朝偉「示愛」。她曾多次在專訪中強調，對梁朝偉的愛是「一生一世、從來沒死心」，甚至形容自己連偶像的太太劉嘉玲也一併深愛。至於木村拓哉，更是改變她一生的男人。少女時期的她為看懂偶像的雜誌報導，竟拿起字典逐字苦學日文，最終促使她踏上赴日留學之路，並成就了今天的日本旅遊達人。

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