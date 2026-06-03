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喜劇開場丨楊樂文王智德何啟華首度合拍劇 鏡頭前後全面赤裸 「無悔三兄弟」笑料齊飛

影視圈
更新時間：17:45 2026-06-03 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-03 HKT

ViuTV新劇《喜劇開場》由今晚(6月3日)起，逢星期一至五晚上9時30分至10時30分播出。『紅白藍』由望（楊樂文飾）、恭仔（王智德飾）及桂（何啟華飾）三人組成，三人憑著一股傻勁，邊打工邊做戲，逐步建立屬於他們的搞笑戲劇組合。十週年將至，阿望與阿桂分別與家人訂下十年之約，若「紅白藍」未能於十年內成為成功組合，便會和平解散。此時，神秘忠粉馬凡（陳漢娜飾）與妹妹素素（許月湘飾）悄然介入三人的生活，到底「紅白藍」的命運會如何發展……

王智德感覺夢幻

首度同場拍劇的MIRROR成員楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及ERROR成員何啟華（Dee）分享拍攝感受，落力呼籲大家收看新劇播出。Dee表示：「期待咗好耐。」Lokman認同道：「我都係期待咗好耐㗎。」Alton則謂：「我自己唔敢期待好耐。」Dee問Alton：「點解呢？」Alton回答：「因為你都知好多時，佢一日未開拍，你一日都唔想諗太多，順其自然㗎嘛；但終於嚟到開拍啦，有啲夢幻嘅嗰件事。」Dee補充：「呢個故事都聽咗好幾年㗎啦，知道角色鎖定咗我哋，但係太忙囉。」Dee續說：「大家都太忙，所以終於嚟到，呢個時間就係最好嘅時間。」

何啟華：可以露都盡露

至於鏡頭背後的秘密，Alton覺得：「我哋三個不嬲都喺觀眾面前比較赤裸，所以鏡頭後嘅秘密……好似鏡頭前多啲嘢睇。」Dee直言：「我哋攞晒出嚟㗎喇，可以露嘅都露晒出嚟，唔可以露嘅都露過，睇吓導演剪唔剪入去囉。」Alton透露：「今次我哋個角色喺劇入面就係一個做劇目嘅演員，所以我哋好似攞正牌咁去做一啲平時唔會做嘅嘢。」Dee說：「同埋大家平時見我哋都身光頸靚啦，即係睇唔到我哋以前坎坷嗰一面，但係呢套劇一路拍嘅時候都感受到坎坷嗰一面嘅。」Lokman、Alton都紛紛遠離Dee。Dee見狀說：「即係諗返以前啲嘢囉。佢（指着Lokman）唔係囉，佢冇坎坷過……」Lokman隨即坐回Dee身旁。

楊樂文分享笑料

「無悔三兄弟」組成喜劇三人組『紅白藍』，當然要跟大家分享笑料。Dee表示：「有時太掛住留意楊樂文啲演技，唔記得自己對白，即係好睇啊! 同埋有時見到王智德，即係個Shape、個身材、演繹啊，都會令我忘詞，呢方面我要檢討吓。」Alton指：「最好睇就係啱啱嗰十秒。」Lokman亦同意：「最好笑嘅笑料就係啱啱呢個料。」
 

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