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陳曉東紅館個唱門票秒殺士氣高漲 帶傷狂練舞步誓完美演出 娃娃公仔跨界代言雙喜臨門

影視圈
更新時間：16:15 2026-06-03 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-03 HKT

陳曉東（東東）完成了演唱會宣傳便回北京處理事情，昨天回港準備19號紅館演唱會的排練，第一天便收到演唱會門票售罄的好消息，令東東和團隊非常興奮，大家士氣高昂。東東說：「目前時間都在積極排舞，希望盡量記舞步，自己有空餘時間，也對着電腦不斷看舞步的視頻，睡覺前也看，簡直是一路記一路睡覺。膝蓋傷正在痊癒中，最怕的是再扭傷，最怕成為了自己的傷患就手尾長。」

陳曉東娃娃公仔跟景德鎮陶瓷合作

香港演唱會剛報捷，東東又要忙宣傳巡迴演唱會馬來西亞站，因為完成香港騷一星期後便要在雲頂舉行，他下星期就要開始配合宣傳。此外，最近有另一開心事，便是東東的「仔仔」（火爆黑戰士娃娃公仔）成為景德鎮陶瓷合作周邊項目，推出陶瓷限定掛件，東東表示：「阿仔接代言！好勁！所以自己演唱會都要好落力排練，讓大家欣賞最好的狀況。」

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