鍾景輝離世丨King Sir演活《賭神3》終極奸角《尋找他鄉的故事》經典旁白成絕響

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝的姪兒鍾至權宣佈，鍾景輝於今早在家中安詳離世，享年89歲 。死訊傳出後，令無數香港市民及演藝界人士深感惋惜。鍾景輝一生奉獻戲劇，是香港演藝界不可多得的泰斗，集演員、導演、戲劇教育家與電視製作人於一身。在宣告死訊之際，網民不禁回顧他精彩絕倫的演藝生涯與無數不朽作品。

鍾景輝拍攝逾30齣劇集

談及鍾景輝幕前的代表作，他在影視圈留下了無數令觀眾難忘的經典。自2003年起，他參演了逾30部劇集，包括《甜孫爺爺》、《有營煮婦》、《巴不得媽媽...》及《老表，你好hea！》等。而在電影領域中，他最為觀眾熟知的突破性演出，莫過於在電影《賭神3之少年賭神》中飾演高進的師傅「靳能」。一向給人慈祥、正氣印象的他，在該片中罕有地飾演城府極深的笑面虎奸角，反差之大令人拍案叫絕。他在戲中將虛偽狡詐的角色特質演繹得淋漓盡致，精湛演技至今仍是無數影迷心中的經典。

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鍾景輝《尋找他鄉的故事》旁白成經典

除了出神入化的演技，鍾景輝最具標誌性的特徵，無疑是他那極具磁性且節奏獨特的渾厚聲線。鍾景輝說話時語速緩慢、咬字清晰，這把得天獨厚的好聲音讓他成為無數紀錄片及節目的御用旁白。當中最為人熟知及津津樂道的代表作，絕對是他為亞洲電視經典紀錄片《尋找他鄉的故事》擔任旁白。那充滿文化底蘊與安撫人心的聲線，完美道出了華人離鄉別井的辛酸與蒼涼，經典旁白至今仍是無數觀眾心中的絕響。

鍾景輝具標誌性聲音常被模仿

鍾景輝正因這把聲音極具辨識度，他那獨特的說話腔調更成日被後輩藝人及大眾廣泛模仿 。許多著名藝人如王祖藍、李思捷、盧海鵬、張繼聰及林曉峰等，都曾在各大電視節目與活動中爭相扮演King Sir，神還原他標誌性的經典語氣與慢條斯理的神態。這些搞笑模仿不僅深入民心、惹來無數笑話，更讓King Sir的聲音跨越世代，成為了香港演藝圈中，一種獨特且歷久不衰的流行文化。

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