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殿堂級歌手Peabo Bryson病逝享年75歲遺8歲兒子 同Celine Dion唱迪士尼主題曲成經典

影視圈
更新時間：13:46 2026-06-03 HKT
發佈時間：13:46 2026-06-03 HKT

曾為迪士尼著名動畫《美女與野獸》及《阿拉丁》獻唱的R&B殿堂級歌手Peabo Bryson周二病逝，享年75歲。據知他數天前曾中風，7年多前他在喬治亞州家中亦曾歷輕微心臟病發。

Peabo Bryson家人心碎

Peabo的家人發表聲明表示：「我們被來自世界各地的歌迷、朋友和同事的愛、祈禱和支持深深感動。雖然我們心碎不已，但得知Peabo深受愛戴，他的歌聲和慷慨精神感動了無數人，令我們感到一絲慰藉。他的精神和音樂將世代流傳。」Peabo遺下比他年輕30多歲的太太、前英國女團The 411成員Tanya Boniface，以及他們年僅8歲的兒子Robert。

Peabo Bryson留下

Peabo Bryson原名為Robert Peapo Bryson，於1951年4月13日在南卡羅來納州格林維爾出生。他於1970年代憑藉樂團Moses Dillard and the Tex-Town Display在樂壇漸露頭角。後來他與Bang Records簽約，推出首張個人大碟《Peabo》。1977年轉投Capitol Records，推出專輯《Reaching for the Sky》。在其音樂生涯中，曾推出多首熱門歌曲，包括《Feel the Fire》、《Reaching for the Sky》、《Let the Feeling Flow》、《If Ever You're in My Arms Again》、《Show & Tell》和《Can You Stop the Rain》等。

Peabo Bryson、Regina Belle唱《阿拉丁》主題曲

Peabo曾與多位著名歌手及音樂人合作，包括於1991年與Celine Dion合唱《美女與野獸》主題曲《Beauty and the Beast》，以及於1992年與Regina Belle合唱《阿拉丁》主題曲《A Whole New World》。這2首迪士尼經典歌曲分別為Peabo贏得格林美最佳影視歌曲及最佳流行組合演唱獎，並讓他兩度贏得奧斯卡最佳原創歌曲獎。《A Whole New World》更是有史以來唯一一首贏得格林美年度歌曲獎的迪士尼歌曲。

Peabo Bryson情歌成經典

Peabo亦曾與去年初離世的黑人傳奇女歌手Roberta Flack於1983年推出合唱LP《Born to Love》，當中的《Tonight, I Celebrate My Love》更被奉為經典情歌。此外，他亦於1993年與著名色士風手Kenny G合作打造歌曲《By the Time This Night Is Over》。

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