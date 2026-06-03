香港電影資料館珍藏展丨元彪評劉俊謙：演技派未係動作演員 劉家榮對尋回兄長劉家良骨灰交叻女翁靜晶安排

元彪與劉家榮昨晚到沙田出席「幸會25歲—香港電影資料館珍藏展」開幕禮，兩人表示剛才看展覽時，也勾起不少回憶，元彪指尤其是看到與家榮哥在40多年前合作的電影《雜家小子》，家榮哥也謂兩人打鬥場面，相信現在時下很多演員都做不到，元彪解釋因年代不同，不像他們由在動作方面細學到大般，以前拍動作片要好犀利，因為不突出就沒有人欣賞，又謂很開心資料館存放這些，令大家到現在還可以欣賞，家榮哥亦指剛看回以前曾合作過的明星，有些已不在世，但看到海報也感到感觸。

元彪見前輩羅艷卿很開心

元彪指以前小時候做學師時，羅艷卿已經踏上大戲的舞台，家榮哥也笑言自己當時在卿姐身後拿着大刀做佈景，所以見回前輩感到很開心。

元彪點評現代動作演員較形象化

元彪覺得現在的動作演員沒有以前般全面，但他們也是很努力，不同的是自己可以親力親為，可以度位：「以前睇到呢啲我哋就開心，喺2樓撻落去，𠵱家身手當然有，但就比較形象化啲，所以兩代嘅演員係有分別。」提到劉俊謙指元彪看完《九龍城寨》之後也有給予意見，他覺得劉俊謙在表演方式是不錯：「但如果以動作嚟講，佢仲未係一個動作演員，佢比較係演技派，將來自己再醞釀多啲動作，全面啲就好啲。」不過他也大讚劉俊謙很謙虛，也是一個易溝通及容易被人接受的演員，至於他也曾跟伍允龍拍過打戲，他表示當初與他一起到內地和謝霆鋒一起拍《詠春》，當時他剛從美國來港。

《夜王》將七、八十年的事物融入電影

提到兩人在開幕禮上大讚導演吳煒倫，指他在《夜王》中將7、80年代的事融入電影中，讓大家知道這些年代曾發生過這些事情，認為這樣做很成功，問兩人是否有機會跟對方合作？元彪認為世事很難說，可能撞埋一起會有火花，有機會也不出奇，𠵱家榮哥則表示好難，因為要找到啱自己的事情，現在有危險的動作自己也不會做，但簡單一點又不需要找自己，不過兩人指世事沒有絕對，做電影從來沒有「退休」這兩個字，只要有人搵，自己鍾意做就會做。

劉家榮不清楚劉家良骨灰事件進展

另外，早前劉家良的骨灰龕被盜後找回，翁靜晶之後指會安排海上撒灰，問到身為劉家良細佬的家榮哥是否知道進展？他說：「呢個我都唔知，因為佢冇同我溝通，我只係知道佢搵返我大佬啲骨灰，一切佢自己會安排，因為佢係一個好叻安排事嘅女人。」

