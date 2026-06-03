陳凱琳《浪姐7》墊底陷淘汰邊緣 公開不滿一事感沮喪 爸爸成秘密武器急召出動？

港姐冠軍陳凱琳近期以香港代表身分，強勢出戰內地人氣綜藝節目《乘風2026》（又名《浪姐7》）。為了在競爭激烈的舞台上突圍而出，她近期加緊操練，更不惜出動「秘密武器」。日前，陳凱琳在社交平台上分享了一段，為下一次公演備戰的練舞影片，影片開頭，只見她獨自一人在舞蹈室內對著鏡子苦練，神情專注認真；沒想到畫風一轉，一位神秘男士驚喜闖入鏡頭，原來這位「秘密武器」正是陳爸爸！兩父女齊齊戴上搞怪的造型墨鏡，在充滿復古節奏的音樂伴奏下默契共舞。雖然陳爸爸的舞步略顯生澀，但他全程百分百投入，更不時擺出充滿自信的姿勢，與女兒大跳惹笑「父女舞」，場面溫馨又充滿歡樂，讓原本練舞練得緊繃的陳凱琳也忍不住展露出燦爛笑容。

陳凱琳慘淪「墊底團」壓力爆煲

陳凱琳之所以要如此積極備戰，甚至請出爸爸這位「最強後盾」來陪練解壓，全因她在《浪姐7》的賽程正步入水深火熱的階段。節目中高手如雲，各組比拼異常激烈，在最近一次的比賽環節中，陳凱琳所屬、由張月帶領的隊伍最終成績未如理想，無奈被歸類為「墊底團」，令全隊成員都陷入了隨時被淘汰出局的危機。面對隨時要離開舞台的沉重壓力，一向樂觀的陳凱琳也坦言心情受到了不小的打擊。

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陳凱琳化沮喪為動力迎接挑戰

儘管比賽失利帶來了挫折感，但陳凱琳並沒有氣餒。她日前在社交網上吐露真言：「昨晚的表演之後，我又一次感到有點沮喪，為甚麼？因為我不希望大家只關注我們的分數。」她感嘆外界往往只著眼於最終的排名，卻忽略了姐姐們在背後付出的血汗：「我知道的是，在舞台上那4分鐘的背後，我們投入了數周的練習、努力和無比的奉獻。」字裡行間流露出對舞台的心血與無奈。不過，即使身處淘汰邊緣，陳凱琳依然保持著強大的心理素質，自信地宣告：「這一路跌撞只會讓我更強大。」如今有爸爸這位「秘密武器」為她注入歡樂與動力，相信陳凱琳定能重拾最佳狀態，迎接接下來的比賽挑戰。

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