Viu六月片單丨《THE SEASON》6.17首播 林嘉欣全英語霸氣演出 首部進軍美國串流平台港產英語劇 盧瀚霆驚喜客串

Viu強勢集齊荷里活班底、金馬影后、奇幻復仇韓劇、戀愛修羅場，以及羅PD孭飛之人氣綜藝，打造出最強6月煲劇攻略！打頭陣有年度矚目劇集《THE SEASON》，林嘉欣全英語霸氣演出，聯同盧瀚霆Anson Lo@MIRROR、Marf@COLLAR 的驚喜客串，揭開香港上流社會豪門華麗背後的秘密！由電訊盈科媒體與國際製作公司SK Global聯合打造、年度最矚目的原創劇集《THE SEASON》定於6月17日在Viu盛大首播，作為首部成功進軍美國主流串流平台的港產英語劇集，《THE SEASON》集結金馬影后林嘉欣、《太陽召喚》Jessie Mei Li、《波西傑克森》Toby Stephens、《我的超豪男友》吳育剛、「影帝之子」錢裕揚以及Kōki等焦點演員，陣容堪稱一時無兩，班底星光熠熠。

Jessie Mei Li背負復仇使命

《THE SEASON》以香港上流社會為背景，講述一個發生於香港上流社會、充滿華麗氣息的復仇故事，故事圍繞Hext家族作為權力核心的老牌豪門，透過遊艇派對、賽馬盛事與慈善晚宴與城中名流周旋；懷有不可告人使命的新面孔Cola（Jessie Mei Li飾）悄然闖入後，這個華麗盛事之夏最終演變成一場驚心動魄的清算，讓上流社會的秩序面臨徹底失衡。劇中林嘉欣化身名媛Fiona Hext，既要捍衛家族名望，又要迎戰各方危機！本身英語流利的她，今回以全英語對白演出，連平日接戲無需試鏡的她，也需接連試三場才成功獲得角色！

吳育剛今回再演富二代角色

除了林嘉欣傾力演出，Jessie Mei Li同樣帶來耳目一新的演繹，由她飾演的Cola背負着深埋已久的復仇計劃，逐步揭開上流社會層層秘密。Toby Stephens則飾演權力核心的關鍵人物，外表冷靜自持，實則承受莫大隱形壓力；他曾坦言太太自小在香港長大，弟弟亦在港工作，故與這座城市結下不解緣。至於吳育剛今回再演富二代角色，更笑言自己有張「天生有錢人」面孔，劇中要駕駛法拉利穿梭香港鬧市，過足奢華戲癮。

李濬榮《新進社員姜會長》演技「升呢」

劇集方面還有Viu Original韓劇《新進社員姜會長》，改編自同名網絡小說的奇幻復仇爽劇，不少觀眾大讚劇集節奏明快：「看了兩集完全不拖泥帶水」、「家族鬥爭完全不沉悶」，加上李濬榮演技升呢：「這次真的超驚艷」、「靈魂交換的反差讓人愛死了」，都為劇集增加了不少追看性。

《Rak Rak》原始感官尋找靈魂伴侶

此外，還有Viu Original原創戀愛綜藝《Rak Rak - Sense of Love》，十位單身男女空降到泰國秘境島嶼Rak Rak島（幻想之島），隱藏真實年齡與職業，只能依靠單純的視覺、嗅覺、觸覺等原始感官來尋找靈魂伴侶。

《花樣青春》限時限錢限計劃流浪之旅

韓綜《花樣青春Limited Edition》找來朴敘俊、鄭裕美與崔宇植三位好友，展開一場沒有任何預先規劃的「限時、限錢、限計劃」韓國國內流浪之旅。韓綜《Kumusta》幾位菲律賓明星在首爾江南區開設快閃餐廳，將菲律賓風味帶到韓國，面對陌生的環境、全新的語言和食材，意想不到的事件接踵而來！

《種豆得豆》濟州島農場生存記

韓綜《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》，韓國演藝圈公認的「至親鐵三角」李光洙、金宇彬、都敬秀（EXO D.O.）再度合體出任務，從種田到開食堂再到出國旅遊，今次他們直接把挑戰舞台搬到風光明媚的濟州島牧場，三位好友第四度聚首，將在濟州島展開名副其實的 「農場Stay」生存記。

