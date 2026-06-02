Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肥仔梁業雀局爆料 佘詩曼輸最多呂爵安牌技渣 楊偲泳何啟華竟是大贏家

影視圈
更新時間：08:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-02 HKT

男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、邱傲然（Tiger）及ERROR成員梁業（肥仔）等昨晚上出席直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，參與煮食環節及遊戲，肥仔更被「頑童」姜濤摸手摸腳，十分搞笑。

肥仔預告與黎明合作

梁業在節目後受訪時，透露近日忙於拍攝公司節目及為天王黎明的演出排舞，肥仔亦透露將有合作：「密謀緊一啲嘢，但唔透露得太多。（唱歌或跳舞？）唔講太多喇！」或會在今年內發生：「對住黎生我好開心嘅，見我喺IG都拍咗條片話『我愛黎明』啦！」

佘詩曼輸多達四位數

另外，肥你指上次與吳君如、佘詩曼及呂爵安（Edan）等人打麻雀只是間中娛樂：「親朋戚友都要見下，間唔中齊腳，又撞啱阿佘生日，就買兩個蛋糕上去。」對於阿佘自稱輸多達四位數，肥仔笑指自己買蛋糕都成本近千元，反而自己亦非大賺的贏家：「嗰晚反而係楊偲泳同何啟華，Edan渣就不在話下啦！阿佘輸最多！」更大開玩笑指：「都開心嘅，喺伯母心目中算係有一個席位！」
 

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
17小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
15小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
11小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
20小時前
廣州白雲機場T3航站樓廊橋。新華社
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
12小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
9小時前
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
19小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
16小時前
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
15小時前