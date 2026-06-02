肥仔梁業雀局爆料 佘詩曼輸最多呂爵安牌技渣 楊偲泳何啟華竟是大贏家

男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、邱傲然（Tiger）及ERROR成員梁業（肥仔）等昨晚上出席直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，參與煮食環節及遊戲，肥仔更被「頑童」姜濤摸手摸腳，十分搞笑。

肥仔預告與黎明合作

梁業在節目後受訪時，透露近日忙於拍攝公司節目及為天王黎明的演出排舞，肥仔亦透露將有合作：「密謀緊一啲嘢，但唔透露得太多。（唱歌或跳舞？）唔講太多喇！」或會在今年內發生：「對住黎生我好開心嘅，見我喺IG都拍咗條片話『我愛黎明』啦！」

佘詩曼輸多達四位數

另外，肥你指上次與吳君如、佘詩曼及呂爵安（Edan）等人打麻雀只是間中娛樂：「親朋戚友都要見下，間唔中齊腳，又撞啱阿佘生日，就買兩個蛋糕上去。」對於阿佘自稱輸多達四位數，肥仔笑指自己買蛋糕都成本近千元，反而自己亦非大賺的贏家：「嗰晚反而係楊偲泳同何啟華，Edan渣就不在話下啦！阿佘輸最多！」更大開玩笑指：「都開心嘅，喺伯母心目中算係有一個席位！」

