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譚詠麟驚爆9月紅館成「最後演唱會」  感性揮淚談告別：太沉重  劉德華李克勤送重磅離別禮

影視圈
更新時間：09:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-02 HKT

縱橫香港樂壇半世紀、現年七十五歲的「校長」譚詠麟，闊別十一載後重返紅館，震撼宣佈將於今年金秋九月引爆《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》。不過，巡演名稱中的「終極」二字原來暗藏玄機，這位樂壇巨匠的大型舞台生涯即將畫上句號。

譚詠麟企硬十場絕不添食

這場極具里程碑意義的巨型騷，校長已秘密傾力策劃足足兩年之久。為了保證最高的演出質素與體能狀態，他斬釘截鐵地表明，是次紅館檔期僅限定10個夜晚，絕對沒有任何加開場次的空間。

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譚詠麟最後一次大型演唱會

校長在受訪時，表示不會吐露「告別」二字。他坦言這類詞彙過於催淚，背負的情感也實在太沉痛。對於即將卸下大型演唱會的重擔，他指與他相伴多年的知音人根本無需多言，指他們從「終極篇」三字就應該會成功解讀他的意思，表明「懂的自然都懂」。他承認這一次演唱會，是他最後一次的大型演唱會，未來若為了慈善、為了公益，他也會上台演唱，而未來的演出，將多屬跟歌迷會的互動。譚詠麟表示，他希望未來多留時間予自己、朋友和家人。

劉德華李克勤送告別禮

談及一路走來對他不離不棄的鐵粉，一向豁達開朗的校長亦難掩激動之情，罕有地灑下感性之淚。他透露，這次演唱會的壓軸曲目《我在意》，是由兩位巨星摯友——天王劉德華及李克勤親自操刀填詞。這首充滿份量的「惜別禮」，字裡行間完全擊破了他的心理防線。

譚詠麟為歌迷恩情而流淚

校長紅著眼眶表示，每當這首歌的旋律響起，便會想起粉絲們歷年來的搖旗吶喊與默默相伴。這些點點滴滴，他其實全都看在眼內、銘刻於心，只要一觸及這份深厚的羈絆，便會情不自禁地激動落淚。他希望透過這首歌，向所有曾為他付出的歌迷致以最深切的謝意，當他看到歌詞「感激多年朋友，永遠企我左右，與我共同騙走歲月神偷。今天心裏追求，請不要傷感不用淚流，願你會以後，記得我就夠」，已經不自禁流淚。

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