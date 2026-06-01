回憶的味道丨8月西灣河上演 梁祖堯即場煮餸邀觀眾品嘗 彭秀慧每日緊密聯繫吳文忻：佢於深圳靜養大家勿擔心

梁祖堯、邵美君、湯駿業和彭秀慧將於8月在西灣河文娛中心演出舞台劇《回憶的味道》，以劇場形式呈現大家最有共鳴的香港好味道，他們今日出席記者會，表示到時演戲之餘也會唱歌，梁祖堯更透露會在台上煮餸，有意邀請觀眾上台品嘗，又說其他三人也會煮，彭秀慧笑指梁祖堯煮餸叻大家都知，但他們煮就會有驚喜，叫觀眾要好好期待。

湯駿業演出14場望加場

湯駿業表示是次演出14場，如反應好會加場，但就要物色新場地，又說能演出這個劇目很感謝康文署，因「風車草劇團」落選葵青劇院劇場伙伴後，要預訂場地演出變得很有挑戰性，他們很感動康文署對劇團伸出援手，指現在競爭激烈，但無論是大劇場還是細劇場，他們都會帶給觀眾最好的演出。

梁祖堯計劃被打亂視為新開始

梁祖堯表示劇團的計劃有因此被打亂，但認為是新開始，有改變也是好事，現在要比之前努力百分之二百，不過劇團已有不同的劇目安排，日後視乎預訂了哪個場地再決定演出劇目。

彭秀慧爆吳文忻有虛弱的時候

另外，彭秀慧好友吳文忻自4月欣賞完草蜢演唱會後，未見更新社交平台，彭秀慧透露與她每日都緊密聯繫，指她正在深圳靜養，雖有虛弱的時候，但大家不用擔心。

