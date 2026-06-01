陳瑞輝Frankie新歌MV首播派玫瑰冧300粉絲 回應隊友邱士縉後援會突停運：理解各自人生階段冇特別情緒

男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）今日於銅鑼灣出席新歌《是日戀愛》MV首播活動，出場時攜帶兩大袋紅色玫瑰花，派發予到場支持近300名粉絲，出盡法寶令現場一眾「皮寶寶」心花怒放！

陳瑞輝演視障調音師嚎哭無難度

陳瑞輝受訪透露《是日戀愛》為自己繼2024年後推出的第二首個人新歌，坦言經歷兩年來在不同作品及舞台劇等表演形式中磨練功力，對轉變後再出新歌感到緊張。《是日戀愛》採用悲傷情歌曲風，Frankie表示此前的慘情歌曲反應良好，因此延續該種風格，在MV中飾演有視力障礙的調音師挑戰不大：「好彩讀書時期有一個朋友係色弱，會成日問佢睇唔睇到各種顏色，所以好耐之前已經有一定認知。」在劇情中上演嚎哭場面亦不困難，全因導演趙善恆為故事背景有充足準備，加上在廁所內無法看到紅綠色有否上鎖等細節，角色有苦自己知的感覺更濃厚：「即刻喊得出，好似拍咗兩三個鏡頭，感覺第一個鏡頭最好。」拍攝途中亦無需借助回想感情經歷催谷情緒：「冇再諗，因為反而會出戲，唔想分心。」

陳瑞輝回應隊友邱士縉粉絲會風波

MIRROR隊友邱士縉（Stanley）的粉絲後援會今日無預警結束營運，Stanley則以黑色底微笑表情符號的限時動態疑似回應，表現引起大批粉絲不滿。陳瑞輝表示今日忙於為新歌推出作準備，但透露：「知道係呢幾日嘅事。」認為粉絲後援會管理員各自有人生階段，即使決定退出、崗位上退後亦能夠理解。Frankie表示自己對事件未有特別感想：「冇覺得啲咩，冇情緒。」對於Stanley的回應方式，Frankie亦坦言：「每個人表達方式唔同，其實佢對我哋都係咁，未必個個人領略到佢嘅幽默。」但並不方便再為Stanley進行回應。陳瑞輝的個人粉絲後援會早於2024年亦曾發生風波，管理員曾一度集體請辭令職位懸空。

陳瑞輝認為雙贏最緊要

Frankie表示粉絲後援會早已回復正常運作：「𠵱家好好，運行得好順利。我覺得接手轉手好正常，最緊要幫我哋嘅人自己都舒服，雙贏係最緊要！」

