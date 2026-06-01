吳日言移英兩年問題天天多 開餐廳受盡客人閒氣慘淪洗碗工 大女因一件事不願上學壓力爆煲陷危機

吳日言與圈外老公Barry婚後七年抱三，在2024年舉家移居英國生活，不過移英不足兩年，問題天天都多，試過因為天氣問題造成困擾，例如因難適應天氣，全家變「藥煲」，又狂呻食藥的頻率如同吃補充劑，又或者因要處理很多林林總總的事情，與做「太空人」的老公爆發嚴重爭吵！

吳日言移英生活問題天天多

近日吳日言趁空檔回港探親，並接受鍾慧冰姐YouTube節目《花樣人生》訪問。吳日言坦言離開香港一切都是為了下一代。她透露當年大女剛好升讀小一，但在香港的統一派位結果卻強差人意，竟然派到第七志願。由於對派位結果大感失望，她與老公毅然決定轉戰英國，希望給小朋友一個全新的學習環境，可惜外國的教育環境也並非一帆風順。

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吳日言大女因為「識不到朋友」不願上學

吳日言憶述當時帶著三個小朋友出發，最細的兒子只有三個月大，她甚至要將壓力煲、飯煲及所有嬰兒食具全部空運過去。面對煮飯、洗衣、吸塵等排山倒海的家務，加上要貼身照顧三個小朋友，壓力極大，再加上大女剛到英國讀一年級時，雖然沒有功課和考試壓力，但卻每天都因為「識不到朋友」而不願上學：「她說小息時只有自己一個玩，沒有人跟她玩。她在香港有很多朋友，來到這裡卻找不到朋友，感到很不開心。」為了幫助愛女融入，吳日言與老公只能積極去結識當地不同的家庭，透過家長間的聯誼來幫女兒擴闊社交圈子。被問到夫妻間的感情有否因此受影響，她直認不諱：「我去到外國真的跟老公鬧過一場大交！」由於移民決定得比較急促，到達當地後大家突然要全天候面對生活瑣事，作為負責管理家庭的女性，難免會抱怨丈夫幫忙不夠：「你會覺得為何全部都要自己一手一腳做，小朋友又不去幫忙看顧，就會產生很多摩擦。」

吳日言極度不習慣超慢生活節奏

除了適應生活節奏，吳日言在英國更曾經歷一次健康危機。她透露早前因為天氣及水土不服，初時以為只是普通感冒流鼻水，豈料越咳越嚴重：「咳到好像『痴肺』一樣，一躺下就咳得特別厲害，咳了十幾日，連上落樓梯都喘不過氣！」後來她發現自己的血含氧量暴跌至92，於是急忙前往急症室求醫。經過一輪抽血及檢查，醫生證實她感染肺炎，需要即時留院四晚並接受抗生素治療。幸好英國醫院的環境安靜，醫護人員悉心照顧，連醫院的西式膳食也相當不錯，讓她得以好好休養康復。不過她笑言，看醫生時最大的難關其實是「語言障礙」，遇到不懂的醫學名詞只能偷偷錄音，再發給老公求救，過程相當驚險又徬徨。吳日言大約在7個月前在當地開了一間東南亞菜餐廳，過程辛苦程度超乎想像：「真係冇諗過咁辛苦，我喺餐廳裏面要『洗大餅』（用洗碗機洗碗），全餐廳無論廚師定樓面都要洗。」最令吳日言感到沮喪和委屈，是對客人的難聽說話與攻擊，她自問EQ未夠高，所以覺得相當難受：「我咪即刻入廚房，斟一杯水然然後講粗口囉！跟住飲杯冰水冷靜下囉，有時會好嬲，諗吓為乜呢？」吳日言亦極度不習慣英國超慢的生活節奏，慨嘆在香港裝個上網只需幾秒鐘打個電話，但在英國由零系統到安裝成功，足足等了兩個月，效率有天淵之別：「朋友話你喺英國只能夠做一件事，係真嘅。」

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