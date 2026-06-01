五索超低胸遭外籍男啜爆反應超激 豪放自揭私密床事發「咸濕夢」？ 網民求馬生嬲爆反應

「五索」鍾睿心（Rachel）上月與一齊長達10年的已婚富豪馬清鏗撇甩四個仔女，享受二人世界到不丹旅行，慶祝36歲生日。五索昨日趁生日月最後一天，在社交平台分享新影片，大晒好身材之餘，更獲神秘外籍男獻吻，並曝光睡房私密影片，引起網民關注。

五索派對獲外籍男送花

五索自去年高調晒愛後，作風大膽又言行出位，火速成為話題焦點。五索適逢5月生日，昨日在IG分享一段慶祝影片，身穿極度性感的超低胸裝束的她，好身材一覽無遺。五索在影片開始，估計是其員工的男子表示：「老細，我帶咗俄仔俾你呀！」隨後一名高大的外籍型男手捧玫瑰花現身，並深情地對五索表示：「Rachel, I'll never forget you」。

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五索原來對外籍男打趣問為何變得「Big Big」，卻突然獲外籍男親吻臉頰，五索當場被嚇得失聲尖叫，反應極其誇張，而現場的朋友則爆笑不斷，字幕還打上「整蠱成功」。五索在影片的帖文下發起「殘酷二選一」，詢問網民會選擇「俄仔」還是「Toby」，似乎對生日驚喜相當滿意，而網民就打趣說「求馬生真實反應」。

五索大被蒙頭睡容曝光

除生日派對影片外，五索又在另一IG帳號上傳標題為「有冇人試過係老細張床隔離開會？」的影片，見到五索賴在床上，用被子蒙著頭，想逃避早上10時的會議。一眾公司職員闖入五索的睡房，強行把她叫醒，並大喊「開會喇！全世界等你！」而早前五索曾公開家居片，當時對曝光睡房表現抗拒，又稱「入面有好多嘢都唔出得鏡」，今次公開睡房及睡容，還透露「我尋晚發咗個咸濕夢」，未知當中主角是馬清鏗，還是另有其人。

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