楊思琦拍片暗寸YouTuber唔做功課無中生有 網民翻出梁思浩代抱不平片：當年真係有幫過佢出頭

楊思琦自從在2011年與李泳豪分手時曾被指「貪錢」及「拜金」，背負多年罵名，直到近期李家鼎、李泳豪與哥哥李泳漢因施明離世而爆發嚴重的家庭內訌與爭產風波，令當年分手內幕再次浮面，不少網民力挺她當年是「及時止蝕」並還了她一個公道。

楊思琦暗寸Youtuber出於妒忌心態

楊思琦最初未有過度糾結於過去的舊事，依然專注於工作，在抖音等平台直播賺錢，直到日前楊思琦接受伍詠薇的HOY節目《九運會客室》訪問，談及在TVB拍劇時期被欺凌的細節，隨即引發網絡熱議。楊思琦日前在IG拍片暗寸Youtuber出於妒忌心態談論事件，更直斥部分網絡創作者「唔做功課」、無中生有。

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楊思琦寸爆YouTuber盲目跟風

昨日楊思琦在IG拍片回應近日關於其感情與拍劇時期被欺凌的事，在影片中坦言對於自己突然成為網上熱門話題感到十分意外。她解釋，早前接受開電視訪問時，原本也擔心會被追問感情事，沒想到主持「五姑娘」反而分享了當年兩人合作拍戲時，對思琦留下極深刻印象的經歷。這段隱藏了十幾年的委屈首度被公開，立刻引起大眾熱議，不少網民更化身「網絡神探」試圖找出當年事件的「兇手」，楊思琦說：「過去就過去咗啦，唔需要大家再花咁多心機去研究。」她認為事情已經告一段落，不希望大眾將焦點放在猜測和尋找涉事者之上。楊思琦還指出明白現在的YouTuber需要話題，往往「一個問題衍生十萬個為甚麼」，但她希望創作者在探討事件時能「做足功課」，坊間有許多人進行二次創作，卻連基本的資料搜集都沒有做好，單憑自己的想像去對她評頭品足，甚至有YouTuber口出狂言稱「教她做YouTube」、「當前輩神咁拜」。聽到這些失實且誇張的言論，楊思琦直言「好想笑」，並呼籲他們在發表言論前應該先做好 Fact Check，不要盲目跟風。

楊思琦覺劉定堅分析十分獨到

日前由娛樂圈幕後人劉定堅主理的網台節目，大鬧吳家樂是「一個仆X的誕生」、「一個賤種的誕生」，獲楊思琦公開點名讚賞，楊思琦調伍姑娘是第一個挺身而出為她講出這件事的重要人物，她非常感激，後來看到一位YouTuber對事件的分析十分獨到，因此單純地出於欣賞而在網上公開致謝，沒想到這一個簡單的感謝舉動，竟惹來其他網民及YouTuber的「眼紅」。楊思琦指有人因為她沒有致謝自己而感到不是味兒，甚至質疑她道謝的動機：「純粹係一個個人嘅感謝，人哋分析得咁獨到，梗係要多謝啦！就算係普通朋友幫忙或者講中啲嘢，我都會去感謝。點解我多謝人係唔可以呢？楊思琦更播出不少YouTuber的言論逐一反駁，楊思琦說：「以前TVB都頒過一個飛躍進步女藝員獎畀我，即係公司都畀個肯定我，監製都唔係傻㗎嘛。如果我真係唔得嘅，佢點會頒呢個獎畀我呢？我仲有攞過其他演技獎，有啲係國際性添㗎。我唔覺得我真係做戲咁大問題囉。」

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楊思琦接受梁思浩訪問影片被網民翻出

與此同時，有網民翻出一段楊思琦接受梁思浩訪問的影片並說：「梁思浩同楊思琦上節目講當年被欺凌事件，原來真係有幫過楊小姐，以前咁fd。」片中梁思浩戥楊思琦大抱不平：「佢真係好慘！」原來某次劇組大合照時，身為該劇女主角的楊思琦，竟然在眾人推擠之下，默默「退後一格又一格」，最後竟然被擠到了第四排，差點淪為人肉佈景板。當時梁思浩與吳家樂目睹一切，立刻在現場大聲呼喚：「楊思琦企返前面，妳先係主角！」有網民留言：「算吧啦，楊思琦次次都扮晒嘢又話唔記得，又笑住口扮無辜，綠茶婊。」、「原來當年真係有幫過佢出頭。」、「楊思琦只需要答大眾一句有冇被欺凌過就得啦。 Just yes or no. Case closed.」