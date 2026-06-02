「豪門最強前新抱」謝玲玲連環收割男神 黐實《逐玉》張凌赫自封「追星少女」：快樂從未改變

今年將踏入70歲的名媛謝玲玲，在1980年與林建岳博士結婚並育有五個兒女，但這段婚姻到了1995年便結束。雖然雙方離婚，但謝玲玲與「前奶奶」林余寶珠關係依然甚佳，兩人以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱」相稱。謝玲玲近年愛上玩社交網，更不時與朋友四處旅行觀光，同時也有一顆追星心，繼早年分享與內地頂流男神王一博、人氣女星趙露思合照後，再度展現超強人脈，成功「捕獲」兩位新晉內地男神，再度更新「追星集郵簿」名單。

謝玲玲享受追星小美好

近日謝玲玲在IG分享多張照片，高興地分享內地男神合照，包括最近憑內地古裝劇《逐玉》爆紅、成為新一代男神的張凌赫，以及去年演出《狙擊蝴蝶》的周柯宇。謝玲玲與身穿牛仔外套的張凌赫合照，兩人對著鏡頭展露笑容，謝玲玲留言：「看起來關係不錯。轉眼就要七十，不曾想還能擁有這般雀躍心情。昔日被人追捧，如今化身為追星少女，快樂從未改變。角色轉換，初心依舊，享受這份追星的小美好」。

謝玲玲到內地探班

另一張與周柯宇的合照，謝玲玲寫上「長沙酒店偶遇驚喜Jessie J《歌手2026》。快樂探班 #周柯宇 #開始推理吧4」，估計謝玲玲前往長沙探班周柯宇。而謝玲玲巧遇國際級歌手Jessie J時，同樣不放過「集郵」機會，可見今次行程收穫甚豐。

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張凌赫190cm「理工學霸」

現年28歲身高190厘米的內地新生代男神張凌赫，因為物理科目成績優異，入讀南京師範大學的電氣與自動化工程學院，被稱為「理工學霸」。2020年出道後，憑《蒼蘭訣》、《寧安如夢》等劇集累積人氣，最近更因主演《逐玉》，令事業登上高峰，成為新一代古裝男神。

周柯宇歌視雙棲發展

而24歲的周柯宇於美國出生，2019年參與網絡劇《我曾記得那男孩》獲得關注，2021年透過選秀節目《創造營2021》，以限定男團INTO1成員身份出道，近年專注於戲劇發展，在《以愛為營》、《狙擊蝴蝶》等作品中表現亮眼，是備受期待的新星。

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