許紹雄愛女許惠菁屢傳婚變 黎芷珊疑無意踢爆感情現狀 牽線做媒介紹王嘉爾？

已故資深藝人「Benz雄」許紹雄的女兒許惠菁（Charmaine），於2023年底與拍拖多年的銀行界才俊Shane結婚，當時有大批圈中人畀面到賀。許惠菁在父親許紹雄離世後，與老公屢傳婚變，加上許惠菁的態度，令傳聞更添迷離。近日許惠菁在網上分享與黎芷珊的影片，二人互動疑曝光許惠菁的婚姻情況。

黎芷珊關心許惠菁情緒

許惠菁日前在社交平台分享與黎芷珊聚會的短片，黎芷珊在片中見到許惠菁時，即流露出心痛之情，溫柔地出言安慰許惠菁：「其實我好開心見到你有心情出嚟，真係應該放鬆一下自己。有時候好多心事放喺心入面，搵人出嚟傾吓偈，個人會開心啲。」讓許惠菁感動點頭，更撒嬌地將頭靠在黎芷珊身上。

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黎芷珊之後又形容許惠菁是自己「最愛的妹妹」，成功𠱁得許惠菁展露笑容。隨後許惠菁打趣問黎芷珊：「你愛我會唔會多過王嘉爾？」獲黎芷珊肯定答覆後，許惠菁即笑指自己其實也很愛王嘉爾。沒想到黎芷珊一口答應做中間人：「搵日我會介紹畀你。」影片曝光後引起網民揣測，是否暗示許惠菁已回復單身。

許惠菁老公逾半年沒露面

許惠菁的老公Shane自外父許紹雄去年11月喪禮後，已未見再與太太一同現身。早前許惠菁出席公開活動時，被問及婚姻狀況三緘其口，僅低調以「現階段工作為重」輕輕帶過。許惠菁今年5月慶祝29歲生日，同樣未見分享跟老公Shane的合照，令婚變傳聞甚囂塵上。

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