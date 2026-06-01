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張柏芝回歸樂壇 六一兒童節推出全新單曲：帶出一個「非常張柏芝」的訊息

影視圈
更新時間：16:19 2026-06-01 HKT
發佈時間：16:19 2026-06-01 HKT

張柏芝今天推出加盟華納音樂中國後首支個人全新單曲《長大的那天》，這首作品選擇在國際兒童節全球同步上線，作爲一份特別節日獻禮。柏芝以飽含故事感與歲月沉澱的嗓音，演繹這首「寫給孩子，也寫給時間的歌」，用音樂定格成長、告別與相守的溫暖點滴。

張柏芝唱出成長羈絆與陪伴

《長大的那天》捕捉成長路上細碎卻珍貴的日常，柏芝以歷經歲月打磨的獨特聲線，唱出「該怎麼去形容，這微妙的感覺，你已變成，我的世界」的這份深厚羈絆。這首歌不但是一位母親寫給孩子的心聲，也道出了任何人面對時光流轉時的柔軟與釋然。當孩子奔赴更遠的前路，成年人不必執着挽留，唯有珍惜當下每一刻陪伴。

張柏芝錄音時投入真情

柏芝於早前5月10日母親節完成錄製這首全新單曲，在特殊的節日氛圍下，柏芝於錄音時投入了更多內心真情，她感性表示：「我都是隨著我的心，唯一不變的定律就是大家聽完那首歌後，希望大家會有自己的收穫。因為我本來就是一個開心很樂觀的一個人，音樂是最好的表達，所以製作那首歌的整個過程，就是想要帶給大家一個『非常張柏芝』的那個訊息。」柏芝從昔日銀幕上驚豔衆人的經典演員，到如今用歌聲訴說人生感悟的音樂人，將對成長的體悟、對歲月的坦然盡數融入旋律，盡顯時光淬鍊後的通透氣質。

張柏芝音樂事業全新啟程

大衆熟知張柏芝塑造的衆多銀幕經典，卻未必記得她本是斬獲多項音樂獎項、留下無數金曲的實力歌手。此次聯手華納音樂中國，以全球發行的《長大的那天》開啓全新篇章，不僅讓樂迷重新聽見「歌手張柏芝」的實力，也宣告其音樂事業的全新啓程。《長大的那天》由6月1日起已登陸全球各大音樂平台。

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