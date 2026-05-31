《聲夢2》趙頌宜「人生第一彈」比堅尼  唔再禾稈冚珍珠騷迫爆身材  黃建東：索到唔認得

憑藉參加《聲夢傳奇2》而入行的23歲女星趙頌宜（Maggie），過去一直以清純學生妹形象示人，星途發展平平。然而，近日她無預警地在社交平台投下一枚震撼彈，毅然轉型，以全新性感形象示人，給粉絲帶來極大的驚喜！

趙頌宜「人生第一彈」比堅尼

趙頌宜上載了多張她形容為「人生第一彈」的比堅尼泳衣照到IG。照片中的她，一改往日的鄰家女孩風格，換上一頭亮麗金髮，配上精緻的妝容，瞬間化身為性感女神。她身穿一套淺藍色比堅尼，無論是在泳池中，還是在沙灘上，都自信地展現出其令人驚艷的「隱藏級」好身材，豐滿的上圍和纖細的腰肢表露無遺。

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趙頌宜動作嫵媚電力十足

在其中幾張照片中，趙頌宜於水中擺出各種嫵媚的姿勢，眼神迷離，電力十足，與她平日的形象形成強烈對比，讓粉絲眼前一亮。這輯照片的視覺衝擊力極強，完全顛覆了大家對她的既有印象。

黃建東：索到唔認得佢

這次形象上的180度大轉變，為趙頌宜贏得了網民和圈中好友的壓倒性好評。粉絲們紛紛湧入留言區，激動地大讚她的新形象極之出色，直呼「索到唔認得佢」，更有留言稱讚她「禾稈冚珍珠」，認為她一早就應該展現如此健康性感的一面。曾與她合作的藝人黃建東也驚訝地留言：「Omg!!!! 發生咗咩事？直頭完全唔認得你，點解變咗咁索嘅？」看來這次的大解放，成功為趙頌宜的演藝事業製造了極高話題性。

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