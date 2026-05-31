Yanny緣份未到簽新公司無期 各自搵食情不變預告Lolly Talk快合體

Lolly Talk其中4位成員Yanny（劉綺婷）、Sinnie（吳倩怡）、阿妹（黃敏蕎）、Elka（鄭芷淇）出席宣傳活動，在玩遊戲時很落力，在玩揈旗仔時，Elka被讚勁過公園婆婆的揈手操，誰知最後由阿妹勝出，被取笑是終極阿婆。

Sinnie自嘲「遊戲黑洞」

她們異口同聲表示，玩遊戲時有好勝心，會變成另一個人。Yanny、Sinnie自認玩遊戲方面好弱，自認是「遊戲黑洞」。阿妹形容自己平時好醒，玩遊戲唔算叻，會認真去玩。Lolly Talk曾經齊人（8人）為該公司拍廣告，現在只有4人再拍，問到酬勞是否多了？她們表示不清楚。談到眾人各有發展，Yanny將推出寫真集，其他3人都表示正在等Yanny讓她們先睹為快，Yanny則指要留待下月簽書。

MeiMei可能影寫真

Sinnie爆MeiMei（曾美欣）可能是下一個影寫真的人，笑她喜歡影相又喜歡馬，或者會同馬影相出寫真，又透露Lolly Talk將會齊人出席一個私人活動。提到阿妹、Elka已同新公司簽約，Elka即將出新歌，問可有公司向她們招手？Yanny表示簽公司要看緣份，最重要是夾得埋。