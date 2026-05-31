龔嘉欣回應節目巡禮企C位係公司安排 孖黎耀祥考慮以「嘉祥」組合開騷

黎耀祥（祥哥）、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯及關嘉敏等今日（31日）到尖沙咀為劇集《香港探秘地圖》進行快閃宣傳，為配合下星期的「華富邨UFO」劇情，倪嘉雯以外星人Look到場，潘靜文則拿着紙遮扮女鬼。

龔嘉欣被祥哥叮囑不要旅行結婚

祥哥昨晚在張德蘭演唱會中擔任嘉賓，他表示好榮幸，指以前只偶遇過方，但張德蘭就記得自己，嘉欣就憶起十多年前首次去美國登台就是與祥哥一起，當時兩人合唱《只有情永在》，又謂這次的經驗很難忘，首次合作便要合唱：「祥哥好好，因為嗰陣新年，祥哥收到好多利是，佢分一半俾我，我記到而家。」問她什麼時候封利是給祥哥？她就表現疑惑，笑指祥哥可介紹男仔給嘉欣，然後收媒人利是，祥哥則婉拒，表示責任重大，但也叫嘉欣早點結婚，嘉欣指日後結婚一定會請祥哥和祥嫂，不過被祥哥叮囑她不要旅行結婚，嘉欣即指到時會叫埋祥哥一起去，笑指祥哥到時可「直播洞房」，他聽後即場搞笑地引用《Lucky Star》歌詞說：「哇，咁真係就這樣，我撒嬌，搞到張床搖搖，就這樣到破曉！」又指嘉欣也差不多時間要結婚，問他是否知道些什麼？他就表示不知道，但大讚嘉欣是好女仔之餘又靚女。

黎耀祥（祥哥）、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯及關嘉敏等到尖沙咀為劇集《香港探秘地圖》進行快閃宣傳。

倪嘉雯（右三）以外星人Look到場。

龔嘉欣、黎耀祥與粉絲合照。

黎耀祥與粉絲Selfie。

黎耀祥勾起《樂壇插班生》拍攝回憶

問到現在「能歌善舞」的祥哥是否有興趣開騷？他指沒有因好辛苦，嘉欣表示雖對唱歌沒有信心，但覺得要挑戰自己，現在做藝人應該要讓人看到自己的多方面，笑言之前也跟羅天宇合唱的《逆流直上》也曾得過「最佳合唱歌曲獎」，覺得自己也可以練唱歌，什麼都可以試，祥哥指現在蕭正楠、曹永廉、胡定欣等也在大灣區開騷，現在做演員不能只是演戲，要讓觀眾看多點另一面，提到祥哥現在是跳唱歌手，嘉欣指祥哥跳《Lucky Star》其實是練了一個禮拜，祥哥笑言自己答應後就後悔，問到是否有勾起以前拍《樂壇插班生》的回憶？他表示有點，又謂當年劇集完結後，一眾演員在大專會堂開騷，是一個很好回憶，建議兩人可組成「嘉祥」組合開騷，他們笑言可以考慮。提到嘉欣早前在節目巡禮中企C位，她指是跟公司安排，問到今年是否很忙？她表示正拍新劇，之後與陳豪做《美食強人》，又指會繼續做好本分。