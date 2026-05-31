JJ賈曉晨長文投訴5歲女在校被「霸凌」 稱母女同具討好型人格惹禍 吐苦水被朋友利用

43歲的女星賈曉晨（JJ），自2016年與武打明星樊少皇結婚後，便將生活重心逐漸轉移至家庭。兩人育有8歲的長女「小飯兜」及5歲的次女「小飯團」，一家四口現居於內地。賈曉晨除了拍劇外，更成功轉型為KOL，不時在社交平台上分享生活點滴，從親子互動到個人感悟，都吸引了大量粉絲關注。然而，近日她卻罕有地發表一篇長文，坦言自己長期以來因「不懂拒絕」而深感困擾，由於女兒性格像她，因而在學校受到「霸凌」，令她十分苦惱。

賈曉晨發文呻被朋友利用

賈曉晨在社交平台，分享了多張半透視晚裝，相當性感誘惑，但配文卻充滿著負面內容，大吐苦水。賈曉晨在文中提到，最近讀到一篇關於「人有時候不能太好說話」的文章，讓她心有戚戚焉。她回憶道，自己一直以來都努力做個善良、有同理心的人，對朋友總是有求必應，以為凡事多站在對方角度思考，便能換來真心相待。但現實卻是殘酷的，她發現「並不是每個人也把你當『朋友』，甚至利用你的『好說話』希望你做你並不想做的事情。」這種單方面的付出，讓她陷入了兩難的境地。起初，她因為不好意思而選擇妥協，換來的卻是得寸進尺，直到最後終於鼓起勇氣拒絕，對方反而惱羞成怒，令她感到既無奈又受傷。

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賈曉晨稱幼女在學校被欺負

賈曉晨近日下定決心改變的原因，竟然是因為女兒令她覺醒。她坦言：「我並不是因為年紀大而成熟了，是因為孩子讓我成熟了。」她觀察到幼女「小飯團」，性格跟她很像，為了討好別的小朋友，常常會勉強自己做不喜歡的事情，只因害怕失去玩伴，甚至被其他小朋友欺負，也不敢告訴老師。從女兒身上，賈曉晨看到了過去的自己，也意識到這種「討好型人格」無論在孩子的世界還是複雜的成人社會中，都是一個需要正視的問題。她醒悟到，作為母親，必須先改變自己，才能以身作則，教會孩子如何勇敢地說「不」，保護自己的底線。

賈曉晨反思要改變自己幫助女兒

賈曉晨在文中感慨道：「人生是一條漫長的路，但越走越發現其實最好的方式，就是簡單的做自己，這種簡單就是不要想太多，知道自己想要什麼才是重要。」這番話語重心長，似乎在宣告告別昔日的自己，而在日前，她在社交平台寫下「告別舊章，邁向新里程」，一度被誤會她與老公樊少皇感情生變，原來她正在經歷人生的重要轉捩點。

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