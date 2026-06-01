劉德華老婆朱麗倩罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德

現年60歲的「天王」劉德華妻子朱麗倩，自嫁給劉德華後，多年來一直甘願做天王背後的女人，生活極之低調，是丈夫最強大的後盾。近日，有網民在香港一間超級市場疑似幸運地偶遇了這位極少露面的天王嫂，並拍下了她的最新照片，引發網絡熱議。

朱麗倩新相疑似流出

從網民分享的照片中可見，朱麗倩當時正在超市內專心購物。其中一張照片中，她身處食品或家品區，正仔細端詳貨架上的商品；另一張則顯示她在蔬果區前，似乎在為家人挑選新鮮食材。

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朱麗倩極有氣質

當天，朱麗倩戴上了口罩，但一頭烏黑柔順的長髮依舊亮眼，顯得非常有氣質。在路人零濾鏡的鏡頭下，清晰可見她的皮膚非常白皙光滑，充滿光澤，完全看不出真實年齡已經60歲，保養得宜的狀態令人驚嘆。

朱麗倩低調樸實無華

在裝扮方面，朱麗倩貫徹其低調作風。她身穿一件簡單的白色T恤，搭配黑色休閒褲和白色運動鞋，肩上背著一個實用的大容量手袋，打扮輕便又隨意，完全沒有任何炫富的奢華感，完美配合她「天王背後的女人」的賢淑人設。她在超市內認真採購的模樣，相信是為家庭添置食物和日用品，盡顯賢良淑德的一面。

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網紅爆朱麗倩真實為人

朱麗倩的低調與善良，不僅體現在日常生活中，更深受身邊人讚賞。早前，一位名叫「雪雯」的內地網紅曾分享，她有長達兩個月的時間在私人飛機上服務劉德華夫婦，並對朱麗倩留下了深刻印象。

朱麗倩被讚是「最好的女人」

雪雯回憶道，有一次劉德華正全神貫注地背劇本，她上前詢問想吃什麼，但劉德華過於投入而沒有聽見。這時，坐在一旁安靜看書的朱麗倩察覺到了，她沒有直接打斷丈夫，而是溫柔地拍了拍他，並以英文名「Andy」提醒：「Andy! Andy! 快快快，別人在問你吃甚麼呢，你快點回答人家。」朱麗倩略帶焦急的反應，讓劉德華馬上回過神來，笑著回答：「都可以，都可以。」雪雯更分享了一個可愛的後續，指朱麗倩事後「用書甩了（劉德華）兩下」，夫妻間的互動既甜蜜又真實。

朱麗倩對身邊人非常真誠

雪雯透露，不僅是她個人，劉德華身邊的所有工作人員都對朱麗倩讚不絕口，形容她是「見過最好的女人」，因為她不僅對丈夫無微不至，對待公司的員工和服務人員，也都抱持著真心實意的關愛。這次的超市偶遇，再次印證了朱麗倩樸實無華、以家庭為重的賢內助形象。