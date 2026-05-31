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珍美李寇蒂絲姊姊Kelly加州寓所離世 享年69歲 撰長文悼念：一位才華橫溢的演員

影視圈
更新時間：16:27 2026-05-31 HKT
發佈時間：16:27 2026-05-31 HKT

金像女配角珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）的資深影星姊姊Kelly Lee Curtis於30日在加州寓所離世，享年69歲。珍美李在社交網證實噩耗，但未有透露Kelly死因，她又撰長文悼念胞姐。

珍美李十分思念姊姊

珍美李透露姊姊是在家中安詳離世，「在大自然的陪伴下，平靜地離開」。她在悼文中形容Kelly是「我的第一位摯友，也是相伴一生的知己」，並稱讚對方「美麗得令人窒息，亦是一位才華橫溢的演員」。她又提到Kelly熱愛家人、大自然、音樂及旅遊，並對自身的丹麥及匈牙利猶太裔血統感到自豪。珍美李表示，姊姊總是充滿好奇心，對很多事情都有獨到見解，同時待人溫柔大方。每年聖誕節，她親手製作的杏仁新月餅乾更是家族傳統，因此家人都親切地稱她為「曲奇阿姨」。珍美李再分享與姊姊感情要好，「小時候和姊姊曾像很多兄弟姊妹一樣，爭取離異父母的關愛，個性差異也相當大，甚至有很長一段時間分隔兩地生活。不過1984年我結婚前夕，擔任伴娘的Kelly特地到我家陪伴過夜，自此姊妹關係更加緊密。」如今面對姊姊離世，她坦言十分思念，但也欣慰對方已經得到平靜，「我今日非常想念她，但我知道她現在很安詳，這讓我獲得安慰。」

Kelly出身自演藝世家

Kelly出身自演藝世家，父母分別是已故荷里活巨星東尼寇蒂斯（Tony Curtis）與珍納李（Janet Leigh），2歲時，已跟父母合作電影《七海霸王》。Kelly畢業於Skidmore大學，主修商業，曾短暫從事股票經紀工作，之後跟隨父母步伐轉投演藝事業。她的演藝代表作包括1983年與珍美李合演的喜劇《運轉乾坤》，以及在電視劇《The Sentinel》中飾演Carolyn Plummer中尉一角，其他電視作品包括《星空奇遇記：銀河前哨》及《法外柔情》等。Kelly遺下劇作家兼製作人Scott Morfee。

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