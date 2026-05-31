香港Comic Con 2026｜古天樂Christopher Lloyd出席座談會 抱「迷你項少龍」合照父愛大發 徐穎堃緊張口誤叫「老闆」全場大笑

古天樂和電影《回到未來》飾演瘋狂科學家Christopher Lloyd今日出席在《香港Comic Con 2026》（CCHK）舉行的座談會，以時空旅行者為題，大談在演繹《尋秦記》和《回》片的挑戰，以及他們的角色多年來深受歡迎的原因，不過主持徐頴堃問到古天樂有無特別方法去演繹在古代的現代人時，古天樂即窒她表示聽不明白問題，要她再問一次，徐頴堃無奈表示是跟稿講，之後再解釋是問他作為現代人如何演繹古代人時，古天樂才表示明白，但未知是否被古天樂嚇一嚇，徐頴堃之後顯得有點緊張，又將「古生」講成做「老闆」，全場大笑。

「香港Comic Con 2026」進行Cosplay比賽

其後進行Cosplay比賽，6個Cosplayer以《尋秦記》和《回到未來》做藍本，扮演戲中角色，其中一位小朋友扮成項少龍，他出場後未有理會古天樂，只顧與Christopher Lloyd擊掌，令古天樂笑着大叫「小朋友，呢邊呀」，小朋友才走到他前面，場面爆笑，另一位扮善柔的cosplayer出場後對古天樂說：「你話送彩虹畀我，我信咗你20年呀，彩虹呢？」古天樂回應「我啋你都傻」，令她扁嘴離場，古天樂被問到對她有甚麼看法時，他說：「如果有財務公司追數，搵佢一流。」最終由迷你版項少龍以及扮演《回》片角色Marty McFly獲勝，影合照時，古天樂父愛大發，抱起迷你項少龍影合照，期間又摸他的髮髻，似乎對他的髮型很感興趣。