楊嘉怡打破偏見賽道上飛馳 用17年力證賽車非男人專利

從16歲因熱愛汽車急不及待遠赴加拿大考取駕照，到2009年機緣巧合下正式展開賽車生涯，香港女賽車手楊嘉怡（Denise）在這17年間，憑藉堅毅與永不放棄的精神，一次又一次突破身體極限，也衝破外界對性別的刻板印象，在這項長期由男性主導的競技中，駛出屬於自己的道路。今年6月，Denise更將成為首位踏上「勒芒」Road to Le Mans舞台的中國女車手，在國際賽車殿堂上綻放屬於她的光芒。 撰文∣多莉

從2009年展開賽車生涯，楊嘉怡這17年之間靠實力與拼勁，在這個男性主導的競技場上發光發熱。

Denise的仔仔得到媽媽基因遺傳，從小就愛玩車。

Denise笑言自己從小便有好勝心，對駕駛和速度都極之嚮往，「在幾歲的時候，沒有車可以揸，有轆的只有單車，當時會和其他小朋友在停車場比賽，鬥快踩3圈。」

這份好勝心在Denise正式入行後，轉化為她對技術的追求，「不是要跟人比圈速，我用自己的上一次跟今次比，要見到進步。」然而在Denise的童年中，賽車是她遙不可及的夢想，皆因她深知這項運動使錢如倒水，家庭環境難以將她托舉，她將這份熱愛藏於心底，「轉軚」以飛機師為目標。直到2009年，在機緣巧合下才正式入行做職業賽車手。

曾被男車手爭位撞走

然而這條道路並非一帆風順，一位女性出現在「男人的世界」，Denise坦言曾屢被低看。她憶述道，剛入行時賽車基本上是獨屬男性的比賽項目；大家的刻板印象是，看到女性時都會下意識認為駕駛技術不如男性，甚至無法接受輸給一位女性而「出術」，「有試過俾車手刻意爭位時撞走，他情願兩個齊齊退賽，都不想我贏得名銜。」

但這種經歷並沒有擊敗Denise，反而激起她的奮鬥心，「你這樣刻意撞走我，我就要想辦法要怎樣才能超越你。」自此之後，Denise默默用成績說話，先後橫掃多個獎項，成績超越不少男性賽車手，她希望可以藉此打破大眾對女性駕駛的刻板印象，「男仔與女仔的揸車技術沒分別，只是有沒練習而已！」

體能訓練更嚴苛

女性成為賽車手除了要面對別人的冷言冷語外，更要面對身體機能遜於男性的先天局限。Denise笑言賽車比賽不會因為她是女性而有優待，她舉例指自己體重僅50公斤左右，但在踩踏板（Pedal）過彎時，要用約110公斤的力，因此她的體能訓練比男性更嚴苛，以保持應付一整場比賽的體能以及找到更好的發力方式。Denise分享指男性的肌肉會較女性發達，因此她會着重操練自己的頸部，令自己在高速駕駛時，頭部保持穩定，抗阻力及地心吸力。然而在高強度的訓練下，一身傷是常態，Denise需要每個禮拜去找物理治療師放鬆肌肉，保持最佳狀態。

做賽車手要練體能及鍛煉肌肉，所以Denise經常保持最佳狀態。

參加勒芒賽車

對於即將參賽「勒芒」Road to Le Mans，Denise除了興奮和深感榮幸外，她與搭檔Theo Micouris均嚴陣以待。Denise透露今年的Road to Le Mans迎來賽制更新，由兩場1小時改為一場3小時的耐力賽，因此對體能的要求大幅提升，二人雖然分隔兩地但都會爭取時間，跨越地域界限齊齊訓練，「Theo在英國，我在香港，所以我們會一齊用駕駛模擬器線上連線練習，他那邊是夜晚10點，我就是朝早6點『上水』。」Denise對隊友讚不絕口，感恩他的傾囊相授，二人在這段旅程可以互相扶持以及成長。

Denise與搭檔Theo Micouris嚴陣以待，迎接「勒芒」Road to Le Mans耐力賽。

超級「斜槓一族」

除了是一名職業賽車手外，Denise更是「斜槓一族」，她身兼催眠治療師及教車師傅等多個職業。問到會否因為過多身份而分心？Denise直指是環環相扣，甚至激發她更好地表現。她以催眠治療師為例，學習的技能可以使她專注力增強，以及克服賽場上的恐懼，「我早前去法國訓練，有一個彎要240公斤盡油踩油門唔縮咁過，雖然知道要點做，但去到那刻真係驚，隻腳會自自然然縮咗。在這種情況我會用返催眠治療的方法，去令自己克服恐懼。」

除了當賽車手外，Denise亦會做教練教人賽車。

現時賽車行業越來越多優秀的女性加入，例如F1參賽車隊Red Bull的策略師Hannah Schmitz、F4香港賽車手蕭詠雯等，Denise樂見這個現象普及化。她更深信日後無論是任何在賽車的崗位，都有更多女性發光發熱。從16歲那顆急不及待的心，到即將踏上勒芒殿堂，Denise用17年來證明，賽車從來不是男人的專利，而是屬於不放棄的人的舞台。