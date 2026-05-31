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鄧萃雯與歌后閨密驚喜世紀合體 當年吻照流出傳「斷背戀」 歌后曾兩度暈倒離婚9年

影視圈
更新時間：16:05 2026-05-31 HKT
發佈時間：16:05 2026-05-31 HKT

「新加坡國寶」級歌后陳潔儀，近日在上海舉行演唱會，更邀請到視后鄧萃擔任表演嘉賓。當晚，兩人以一身帥氣的「閨密裝」登場，同樣身穿黑色西裝外套，鄧萃雯配襯黑白花紋長裙，溫婉動人，陳潔儀則以白色荷葉邊上衣，配搭白色長褲，型格十足。在台上，二人時而深情對望，時而緊緊牽著對方的手合唱，臉上掛著的燦爛笑容，她們的互動自然而溫馨，友情盡在不言中。

鄧萃雯與閨密曾傳「斷背」緋聞

事實上，這對相識多年的好閨密，多年前曾因一張親密合照，而引起軒然大波。當時陳潔儀在社交平台上載了一張親吻鄧萃雯面頰的相片，引發外界對她們關係的無限遐想，二人一度驚傳「斷背情」。面對這場突如其來的同性緋聞，性格直率的鄧萃雯為免嚇跑好友的追求者，曾表示：「我知我很man，但我還是喜歡men！」她們對於這段被扭曲的友情也感到無奈，鄧萃雯曾不解地問：「為甚麼兩個一向低調的人，只是訴說很開心交到一個知己密友，而且相處之後發現更多的喜愛和欣賞，居然會變成另類聯想呢？」陳潔儀亦半開玩笑地懇求外界手下留情：「我們的『太后氣場』已經讓很多男士不敢追求我們，你們再這樣鬧，我們兩姐妹可真得坐冷板凳了！」二人的高情商回應，化解了尷尬。

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單身陳潔儀曾有過5年婚姻

陳潔儀在90年代憑一曲《心痛》紅遍亞洲，但年輕時因全身心投入工作，曾因過度勞累兩度暈倒，甚至三度聲帶生繭，讓她在2004年毅然暫別樂壇。她曾有過一段維持了5年的婚姻，但在2017年宣布離婚，回復單身。對此，她坦然表示：「我覺得單身很自由、很開心」，享受隨心所欲地結識新朋友的過程，認為不一定要有伴侶才是圓滿。

鄧萃雯錯戀江華悔當小三

至於鄧萃雯的情路同樣坎坷，她最為人熟知的一段感情，是曾介入藝人江華與麥潔文的婚姻，鄧萃雯與江華在合作《我和春天有個約會》時，戲假情真。當時江華被傳媒拍到連續6日出入她的香閨，令這段婚外情全面曝光。然而，當事件鬧大後，江華卻選擇與妻子麥潔文陣線連一，兩夫妻合體上電視節目公開炮轟鄧萃雯，最終鄧萃雯理智地選擇退出。此後，自1999年與鄭敬基分手後，便再沒有公開承認過任何戀情，至今仍然單身。

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