艾敬透過藝術傳達愛與和平 從「小我」出發 引導觀眾思索「大我」

由歌手轉型為藝術家的艾敬，在深圳市當代藝術與城市規劃館（簡稱 兩館）中舉行個展《烈日下的行走》，展覽以「小我」為起點，逐步引領觀眾走向「大我」的思索。貫穿其中的，正是艾敬逾35年的藝術生涯一以貫之的「執着」。 撰文｜多莉

艾敬這次展覽以「小我」為起點，逐步引領觀眾走向「大我」的思索。

歌手艾敬曾有多首代表作。

在成為藝術家之前，歌手艾敬已經對藝術有濃厚的興趣，她不時借工作之便去世界各地的藝術館欣賞，「在90年代初，因為工作需要第一次去巴黎，在一天內我去了羅浮宮和龐畢度藝術中心，這兩個反差給予很大的衝擊，也令我在一瞬間熱愛當代藝術，在後來無論去哪個國家我都會去美術館和博物館參觀。」

但真正讓艾敬決定在藝術圈深耕，並視為職業卻是一次事業上的失意，她分享道當時有一張專輯的出版不太順利，有一段較長的空白期，因此艾敬乾脆一不做二不休，選擇投入到另一種限制較少和視覺性的藝術表達形式，「我一旦開始嘗試拿起畫筆，就一發不可收拾。」

從本我到世界議題

《烈日下的行走》分為3個單元，分別是「我的母親和我的家鄉」、「花的力量」，以及「烈日下的行走」，題材看似互不相干，但實際是環環相扣，展覽是以艾敬的童年及故鄉為起點，中間穿插着以自然的力量轉換成對時間、空間、時代，以及行走過程的思考，最後探討戰爭和難民的國際議題。艾敬希望可以讓觀眾在展覽中真切地感受到她眼中的「愛」、「自然」與「和平」。

在艾敬打造的藝術品中，鮮花代表愛與生命力，鮮花從大門湧進來的景象令人感受到滿滿的喜樂與希望。

運來家鄉「特產」

雖然身份上有轉變，但不變的是艾敬對藝術的執着及追求，這份精神亦在《烈日下的行走》展覽籌備中展現得淋漓盡致。在「我的母親和我的家鄉」中，艾敬為了還原記憶中的故鄉，可謂「不惜工本」。儘管「運費比土貴」，她亦不顧反對從瀋陽運來200袋「特產」黑土，「很多人不理解我對黑土地的執念，因為這片土地孕育了我，也孕育了我對色彩變化的感知，所以必須是黑的，必須是瀋陽的，哈爾濱的也不行。」她更笑言這個舉動令兩館館長顏為昕十分感動。

《女孩與秋千》代表着艾敬的童年回憶，身後滿滿的「LOVE」代表愛與和平。

為還原記憶中的故鄉，艾敬特地從瀋陽運來200袋黑土。

此外，展出的裝置藝術《我的家鄉》是艾敬透過一個廢棄鍋爐，將她的童年和視覺藝術的追求串連。艾敬憶述道鍋爐在她的童年佔據一個重要的位置，陪伴她在家鄉度過很多個冬天，當中有很多情感在內，所以她將工作室曾經使用過但已廢棄的鍋爐，在採用視覺藝術化後，讓它重新「活起來」。艾敬在鍋爐中增設關於她與家人的獨家回憶，包括父親帶着兩隻小狗去買菜等影像，傳遞出有溫度的東北故事。

《我的家鄉》是透過廢棄鍋爐放映着父母的日常生活，以及艾敬創作的過程。

手部創作三部曲

艾敬對藝術形式的不局限，在「花的力量」中展現得淋漓盡致，作品《花的力量#1》是為時尚品牌Dior創辦人Christian Dior的妹妹Catherine Dior而創作，以此向對方為愛與和平奉獻的女性力量致敬。艾敬連同《花的力量#2》，以及《艾的祈禱》組成「手部創作三部曲」，她希望表達出藝術不受局限，手部是藝術家可以依賴的身體部分，用來表達自己的內心和祈願，達成「心手合一」。觀眾更可以從中看到艾敬用鮮花和「LOVE」字樣，以簡單直白的方式，令觀眾感受她對和平的看法。而艾敬對和平和藝術的追求，使《烈日下的行走》獲得Dior的全力贊助。

作品《花的力量#1》是為Christian Dior的妹妹Catherine而創作。

為戰爭兒童創作

為了是次個展，艾敬準備了不少新作品面世，當中她希望透過《睡在帳篷裡的小女孩》讓觀眾正視戰爭中最弱小無辜的群體─孩童，「他們還沒有機會選擇，如果沒有我們的關注和關愛，他們沒有逃亡的可能性」。艾敬分享道這個作品是在約旦攝影師穆罕默德穆海森（Muhammed Muheisen）的授權下，對他的攝影作品《安娜拉赫莫尼》（Anna Rahmoni）再創作。在完成印刷後，艾敬在上面書寫「LOVE」以覆蓋整個畫面，希望表達出對戰爭中飽受摧殘的苦難的人們心繫關愛。

《睡在帳篷裡的小女孩》是艾敬以穆罕默德穆海森的攝影作品進行再創作。

艾敬在旅途上看到難民營的狀況，激發她創作《美麗的屏障》。

感受艾敬藝術之路

《烈日下的行走》的策展人何桂彥與艾敬合作多年，二人默契十足，他希望觀眾「行走」在艾敬的展覽中，不止是空間移動，而是看到她懷揣着藝術之夢不斷求索的過程，感受其作品背後的敘事邏輯，以及細看艾敬走出了一條有溫度、有視野，以及有人文關懷的創作道路。

《烈日下的行走》的策展人何桂彥希望觀眾觀展時，能感受到作品背後的敘事邏輯。

從瀋陽的黑土地到國際戰火的邊緣，從兒時的鍋爐到Dior的花園──艾敬用逾35年的「執着」，在《烈日下的行走》中完成了一場從「小我」到「大我」的跋涉。展覽中的每一寸泥土、每一筆「LOVE」，都是她以藝術之名的祈禱。《烈日下的行走》在兩館展出至6月21日，有待大家欣賞艾敬的「愛」。