梁朝偉破紀錄準備半年拍《寂靜的朋友》 現場翻譯導演書信 感動還原合作背後原因

由匈牙利名導伊迪高安怡迪執導，梁朝偉領銜主演的電影《寂靜的朋友》，目前於全港大銀幕熱映。梁朝偉繼出席「第五十屆香港國際電影節」香港首映後，再次現身宣傳新作，參與了一場特別放映場的深度映後談。消息一出便引起轟動，場次門票旋即售罄。電影放映結束後，全場響起熱烈掌聲，梁朝偉焦點登場，攜手資深影評人紀陶展開一場一小時的深度映後對談，分享拍攝幕後的點滴與心得。

梁朝偉鑽研植物學

在《寂靜的朋友》中，梁朝偉飾演一位因疫情滯留異鄉的腦神經科學家，於德國從事學術講學，並受靈性啟發，與校園中的百世銀古樹展開跨物種、跨語言的深刻聯結。這個角色由導演伊迪高安怡迪專門為梁朝偉度身訂造，梁朝偉透露，為了貼近角色，他破紀錄地用了六個月時間進行準備，鑽研腦神經科學、植物學和哲學資料，並與導演深入討論中西哲學。

梁朝偉Send電郵問導演問題

在與影評人紀陶的過往訪問中，梁朝偉提到，導演伊迪高安怡迪在邀請自己出演電影《寂靜的朋友》時，表現出非比尋常的堅定態度，甚至對梁朝偉說：「如果你不接拍這角色的話，那麼我也不拍這個故事了，索性再寫另一劇本。」映後談中，梁朝偉進一步透露，他有特地向導演發了一封詢問的電郵，希望能了解導演如此堅定的原因。導演的回信讓他深受感動，特別在映後與觀眾分享了這段珍貴的書信內容，並即場翻譯導演的文字，還原伊迪高安怡迪對創作初衷的深刻描述。以下是電郵的部分整理內容，由梁朝偉提供，如下︰

梁朝偉提供信件整理內容

導演寫道︰「親愛的Tony，你給予我困難課題去思考——就是因為繞著『如果你拒絕演出，我會唔會再寫另一個劇本』這個問題打轉，令我對自己許多工作上的習慣，都有了新的自覺。某程度上，是一次頗有意思的內心旅程。每當我開始投入一部電影，那狀態係非常混亂的——創作上的混亂。除內心深處那股驅動力、那指南針外，甚麼都不穩定。那指南針會以夢遊者般，確切告訴我，某個方向、某個元素是否屬於這片創作混沌？這是一個充滿激情的過程——你所有感官都高度活躍，但非以一種有目的、有邏輯的方式運作。它是一連串如燈籠般乍現的意識，一個又一個的啟示。」

為梁朝偉度身訂造角色

導演續寫道︰「當我看到你的一個簡單訪問，我有種無法解釋的感覺——我好像已經非常了解你，深深明白你，並且想為你度身寫一個角色。《2020》中的這個角色，以及整條故事線，都是由你塑造出來的——更準確地說，是由我想像中的你塑造的。最令我驚喜是，當我後來真正認識你一點之後，發現我的想像竟然驚人地準確。」

劇本是導航路標

導演續寫道︰「劇本不是一個故事，劇本裡的場景、元素更像是導航用的路標——它們標示著我嘗試建立的宇宙。這些元素當中，好多都像幻象一般向我湧現。那是極其強烈的元素，充滿感官和情感，能夠以一種隱秘的方式表達電影的本質。可以是一個地點、一句說話、一段音樂——或者，就像你，是一個人。當某樣東西以幻象的力量觸碰你，它是無可取代的。它以隱秘的方式承載著電影的本質。這個過程遠離理性思維，就算對我自己而言，它是一個謎。」

和諧而自由地移動

導演續寫道︰「拍攝時，我創造出一種足夠自由、足夠靈活的素材，令這種創作混亂的腎上腺素，感覺能夠一直延續到後期製作的最後一刻。即使拍攝安排得極之有序（我不喜歡浪費任何人的精力），我們共同創造出來的質感，是帶有一種內在自由、一種內在豐富性和靈活性的東西。推動我每個決定的力量，只有部分是理性的。我最主要的任務，是保持那股感性、難以簡單翻譯的能量，繼續活著、繼續發光——那是整個項目背後的根本。我花了好多精力把這些傳遞給我摯愛的同事們，讓我們所有人都能在這個力場中自由而和諧地移動。就好像一起跳舞——你不需要向舞伴解釋你為甚麼下一步要踏向某個方向——你們一起，和諧而自由地移動。」

梁朝偉是羊毛

導演續寫道︰「所以，當我以那種極度開放、極度警醒的心靈狀態望著你的訪問時，一整個宇宙向我敞開了。你不是一隻現成外套的羊，你是那件外套的精細羊毛布料的本身。我又怎可能用其他布料來代替呢？」

梁朝偉不可代替

導演形容，梁朝偉如同故事不可替代的中心，這封電郵真摯而充滿藝術情懷，也讓觀眾深刻感受到兩人合作的默契與信任。放映當晚，現場觀眾沉浸於電影帶來的深邃情感與哲思世界。梁朝偉在映後談中，除資料解析外還分享拍攝過程中的心路歷程，展現他對角色的執著與專業。這場珍貴的對談，令在場的影迷深表難忘。