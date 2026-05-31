Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海兒性感踩入香港Comic Con 兩猛男護駕 感情狀況再成焦點

影視圈
更新時間：14:30 2026-05-31 HKT
發佈時間：14:30 2026-05-31 HKT

TVB節目《中年好聲音》擔任評審而人氣急升的「索爆女高音」海兒（Hedy），昨日（30日）以一身性感打扮現身灣仔會展，朝聖《香港Comic Con 2026》（CCHK），有指海兒的身旁有兩位高大猛男同行。

海兒巧遇連詩雅兩母女

海兒在活動場內與不少Cosplay人士合照，而她更魅力沒法擋，大受市民觀迎獲邀「集郵」，海兒表現親民來者不拒。期間海兒更巧遇帶著囡囡出巡的連詩雅（Shiga），難怪海兒與連詩雅兩母女合照後，也要留言：「個場咁大都撞到。」

相關閱讀：中年好聲音4｜莫家淦寸爆海兒「拍過拖未」極尷尬 肥媽曾爆女神感情實況 昔日親密照好吸睛

不少網民對海兒有兩男陪伴同行，再度關注其感情生活，因海兒一直以單身姿態示人，卻在早前被肥媽爆料「已名花有主」，當時惹來全場嘩然，令海兒尷尬不已，只能吞吐回應：「唔講得㗎！」海兒回應傳媒時，澄清去Comic Con的男子，是相識多年的好友，又表示與朋友每年都會結伴逛動漫節，對今次在香港首度舉辦的Comic Con感到非常期待。

海兒緋聞男友同框現身？

海兒雖然澄清男士的身份，但有有眼利網民翻出海兒與其中一人曾拍攝親暱合照，又有互動影片，直指二人關係匪淺。而巧合的是，照片中的「男主角」昨日正是陪伴海兒行展覽，令海兒的感情世界更見撲朔迷離。

相關閱讀：海兒英皇演唱會高歌《卡門》評價兩極 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG發文：堅持唱古典音樂

最Hit
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
無人機尖沙咀砌「Marry Me」轟動放閃 求婚天花板 網民急問：個女仔有冇Say Yes？ 答案係......｜Juicy叮
無人機尖沙咀砌「Marry Me」轟動放閃 求婚天花板 網民急問：個女仔有冇Say Yes？ 答案係......｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
3小時前
01:00
中環街頭分手情侶爭執搶車 醉娃涉危駕等6宗罪被捕 男友同涉酒駕
突發
2小時前
張德蘭入行60年紅館開騷 獲大量政商界及娛圈貴賓支持 左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙
張德蘭入行60年紅館開騷 獲大量政商界及娛圈貴賓支持 左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙
影視圈
17小時前
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
影視圈
17小時前
奇案解密︱冷血港男深圳殺二奶及親生仔 藏屍14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳殺二奶及親生仔 藏屍14年因欠租「穿煲」
奇聞趣事
9小時前
羅便臣道火警｜31歲女子晚上傷重不治 一對男女仍危殆
01:03
羅便臣道火警｜31歲女子晚上傷重不治 一對男女仍危殆
突發
2小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-30 15:27 HKT
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
投資理財
10小時前