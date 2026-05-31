海兒性感踩入香港Comic Con 兩猛男護駕 感情狀況再成焦點

TVB節目《中年好聲音》擔任評審而人氣急升的「索爆女高音」海兒（Hedy），昨日（30日）以一身性感打扮現身灣仔會展，朝聖《香港Comic Con 2026》（CCHK），有指海兒的身旁有兩位高大猛男同行。

海兒巧遇連詩雅兩母女

海兒在活動場內與不少Cosplay人士合照，而她更魅力沒法擋，大受市民觀迎獲邀「集郵」，海兒表現親民來者不拒。期間海兒更巧遇帶著囡囡出巡的連詩雅（Shiga），難怪海兒與連詩雅兩母女合照後，也要留言：「個場咁大都撞到。」

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不少網民對海兒有兩男陪伴同行，再度關注其感情生活，因海兒一直以單身姿態示人，卻在早前被肥媽爆料「已名花有主」，當時惹來全場嘩然，令海兒尷尬不已，只能吞吐回應：「唔講得㗎！」海兒回應傳媒時，澄清去Comic Con的男子，是相識多年的好友，又表示與朋友每年都會結伴逛動漫節，對今次在香港首度舉辦的Comic Con感到非常期待。

海兒緋聞男友同框現身？

海兒雖然澄清男士的身份，但有有眼利網民翻出海兒與其中一人曾拍攝親暱合照，又有互動影片，直指二人關係匪淺。而巧合的是，照片中的「男主角」昨日正是陪伴海兒行展覽，令海兒的感情世界更見撲朔迷離。

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