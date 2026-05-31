張德蘭紅館個唱「神鵰大俠」劉德華忽現身撐場 偕汪明荃合唱憶四朵金花歲月感觸

張德蘭入行六十年開紅館個唱，曲目中，由出道時，於荔園等遊樂場登台演唱的《高山青》等國語歌開始，回溯生涯六十年的不同階段，重唱當年電視台播映的《鐵金剛》《彩虹化身俠》等卡通片主題曲；演唱《問我》等著名民謠年代金曲期間，張德蘭走到舞台兩側看台與觀席握手，由於身穿高跟鞋，所以她上落樓梯時小心翼翼緊握扶手，保安亦格外謹慎緊隨其後保障安全。

張德蘭、區瑞強青梅竹馬

張德蘭邀請是晚演唱會首位嘉賓區瑞強（Albert Au）上台共演，Albert上台後牽起張德蘭之手一同合唱《問》，及後更談到二人相識多年：「我哋都算係青梅竹馬，但我冇Frankie（楊偉誠）咁好彩！之後德蘭做少奶奶，就退隱咗。」區瑞強表示多年來歌迷非常掛念張德蘭的歌聲，因此曾邀請張德蘭與丈夫做自己演唱會嘉賓。區瑞強更憶述曾與張德蘭灌錄約六張賀年歌曲專輯，為近年極少見的新年唱片類型：「仲記得當年將我哋兩個嘅樣變成動畫！」張德蘭在演唱會上亦嘗試全新音樂形式，與太極樂隊的雷有輝（Patrick）為首的四位無伴奏合唱《為你鍾情》《今宵多珍重》等金曲，更表示無伴奏合唱為一直欣賞的演唱形式，終於有機會在舞台上首次嘗試。

黎耀祥擔任嘉賓

視帝黎耀祥為張德蘭演唱會擔任第二位嘉賓，二人以「祥仔」及「德蘭姐姐」親切地互相稱呼，黎耀祥作為後輩亦不免俗地開玩笑指：「我細細個就聽你唱歌！」張德蘭指二人分別活躍演唱及演戲，甚少機會碰面，僅因一次到外地登台時認識見面，對方卻肯為自己擔任演唱嘉賓，黎耀祥則感謝張德蘭讓作為演員的他有幸登上紅館舞台。張德蘭盛讚黎耀祥演技「好正」，指自己多年鍾情追看電視劇，對《大太監》與《巾幗梟雄》系列印象最深，黎耀祥則開玩笑指：「有幾正先？我攞咗樂悠咭喇！（台下歡呼）睇嚟今日係樂悠同學會喎！」

汪明荃揭四朵金花分工

張德蘭邀請出道組合「四朵金花」之一「阿姐」汪明荃登場作第三位嘉賓，她笑言：「當年我哋組成咗香港第一隊女團——四朵金花！」並與阿姐合唱組合最經典作品《四朵金花》，銀幕亦同步播放組合四人昔日電視台演唱片段，重見已故的「肥姐」沈殿霞表演珍貴畫面。汪明荃與張德蘭回憶四朵金花的歲月時，阿姐笑言：「當年後生好多、開心好多，仲有肥姐照住！」更透露原來四朵金花往往將最難演唱的部份交予音域最高的德蘭負責；肥姐則負責挑選歌曲、安排舞步，二人均懷念當年被肥姐悉心照顧的時光，汪明荃最後亦嘆指：「好慶幸後生有喺電視錄低表演，剛剛睇返真係好感觸。」

張德蘭唱《惜緣》哽咽

張德蘭演唱新歌《惜緣》前，感謝黃霑、顧嘉煇、盧國沾及鄭國江等人，哽咽表示：「好珍惜呢班朋友，包括去咗第二邊嘅朋友。」在演唱期間，銀幕上播放大量舊照片，包括童年成長黑白照、四朵金花表演花絮，並與蕭芳芳、羅文、張國榮及黃霑的合照。德蘭演唱後表示知道外界好奇為何新作沒有情歌，她感觸解釋指愛情外尚有親情友情：「要好好珍惜緣份，尤其親情，因為朋友親人有今生、未必有來世。」

張德蘭老公楊偉誠上台送花

演唱會完結前，張德蘭感謝各單位及好友支持，當提到丈夫時，楊偉誠便驚喜上台送花，讓德蘭頓時手足無措：「嘩！畀個咁大嘅驚喜我！」續指：「其實上星期先係結婚38周年！佢成日提點我唔好咁緊張，一定要好享受開心去唱每一首歌，畀我一支強心針去演繹我心愛嘅歌曲。」

劉德華突然現身

最後Encore環節，劉德華於《情義倆心堅》期間突發現身掀起全場高潮，二人完成合唱後張德蘭表示：「唱呢首歌點少得神鵰大俠呢？」透露起初不敢邀請劉德華，深知對方向來不輕易做演唱會嘉賓所以怕「食檸檬」，但華仔竟一口應承，只要沒有工作便必定到來，令她非常感動。劉德華指不能不來：「我呢世人第一首歌就係同佢一齊出！因為德蘭妹我先有機會出到唱片。」隨後清唱南音《神鵰大俠》，更細心親手為德蘭整理裙襬坐下後，才獨唱《掌聲嚮起》一曲。

張德蘭丈夫再獻吻

張德蘭於《相識是緣份》演唱會後，與楊偉誠一同面見傳媒，丈夫繼台上獻花後在後台獻吻錫臉頰，夫妻恩愛滿瀉。張德蘭受訪直言只開一場「唔夠喉」許多膾炙人口的金曲仍未夠時間演唱，對於未能安排加場，她表示原因要問主辦方。由於場地難預約，目前亦沒有再於香港舉行演唱會的想法，但內地有不少樂迷希望自己辦個唱，有機會便會在內地巡迴演唱。張德蘭亦提到跌倒甩骹的傷勢表示：「鎖骨尾有少少骨裂，拉傷肌肉同神經線，幸好習慣以左手持咪高峰，亦不用打上石膏。」透露演唱會後仍要接受物理治療，手臂伸展角度亦有所限制：「發現跳舞動作要改，向前及向上都可以，但無法向外側舉手，因為神經線傷咗。」透露傷勢據知能夠完全復原。

張德蘭感謝劉德華爽快

劉德華驚喜為演唱會擔任嘉賓，張德蘭感謝華仔百忙抽空更一口答應，其實早於落實場地檔期時已主動聯絡，此前亦曾兩次為華仔演唱會擔任嘉賓：「第一個就諗起華仔，如果可以一齊唱《神鵰俠侶》啲歌就好！」並懷念過去每次與劉德華同台合唱的機會。

張德蘭、汪明荃情同姊妹

張德蘭汪明荃兩位金花激罕同台重現經典，德蘭笑指與阿姐情同姊妹，感激阿姐豪氣地仗義幫忙：「佢同我講『唔怕，我一定嚟！』更叮囑我要記得小心梯級。」在銀幕片段中重見肥姐，德蘭坦言極大感觸，頓過時間轉眼度過四十年：「好掛住肥姐。好開心冇諗過四朵金花會做咗香港第一代女團，又咁特別高矮肥瘦乜都有！」連現在眾多女團中亦難找同類組合。

張德蘭非常欣賞黎耀祥

至於邀請黎耀祥，張德蘭則表示看中對方視帝級演技，雖然此前僅於到海外登台見面，但一直有留意他的劇作：「首歌要講對白，演戲嘅人感情好好，覺筍至如果有劉醒就好喇！」笑言黎耀祥答應後有特意為演唱會花時間練歌。