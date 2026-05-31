「哈佛小甜甜」任葆琳近照曝光 結伴陳淑蘭遊西安 身形圓潤驚現「幸福肥」

近日藝人梁思浩在其社交平台分享了一則帖文，感嘆與好友歐陽妙芝及任葆琳的緣分。原來早在1997年，梁思浩主持TVB經典《城市追擊》時，曾負責介紹當屆的香港小姐佳麗，當中就包括了歐陽妙芝和任葆琳，至今彼此還有聯繫。他在帖文寫道：「能成為好朋友，總帶點緣分，29年前的緣分」，並分享了任葆琳的照片，勾起網民集體回憶。

任葆琳近照外貌幸福富泰

任葆琳淡出幕前後，生活過得相當低調，但仍有跟圈中人聯絡，在上月底，任葆琳的好友陳淑蘭在社交平台，分享了一系列旅行照，原來二人結伴同遊西安，享受了一趟寫意的閨密之旅。照片中，二人心情大好，戴著趣怪的古裝頭飾頸枕，對著鏡頭開懷大笑，盡顯童心未泯。而在西安大雁塔等名勝古蹟前，她們也留下了不少合照。不過，最引人注目的，莫過於任葆琳的近況。相較於選美時的纖瘦身形，如今的她明顯變得圓潤飽滿，臉頰豐腴，流露出幸福的「富泰」之氣。雖然歲月留下了痕跡，但她與蘭子之間真摯的笑容，也感染了不少網民，紛紛表示羨慕她們輕鬆自在的狀態。

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任葆琳曾在多齣電影客串星運平平

任葆琳的人生履歷，遠比大眾想像的更為豐富。出身於哈佛大學的她，有「哈佛小甜甜」之稱。1997年參選香港小姐時，憑藉出眾的氣質與高學歷背景，成功入圍前五強。賽後她隨即投身大銀幕，1998年參演了經典電影《玻璃之城》，隨後更陸續出演了《東京攻略》、《玉女添丁》、《常在我心》、《黑白道》及《蝴蝶》等多部電影。性格直率的她，更曾在2001年公開評論香港小姐選舉應重視選手修養，盡顯學霸的獨立思考與敢言本色。

任葆琳息影從商曾當區議員

在演藝圈發展一段時間後，任葆琳毅然投身商界，2007年不僅成為了餐廳老闆娘，更計劃赴日進修充實自己。隨後，她又拓展了高爾夫球及清酒等生意，展現出極強的商業頭腦。更令人敬佩的是她勇於挑戰，她曾以獨立候選人身分，參選並成功當選南區區議會（香港仔選區）區議員，認真務實地為社會工作，從五光十色的娛樂圈到商界女強人，近年則過上四處旅行的寫意生活。

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