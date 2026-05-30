許軼24歲生日想脫單 爆陳泳伽有男友接收工 歌迷企天台睇王家晴表演好牙煙

COLLAR成員王家晴（Candy）、許軼（Day）、陳泳伽（Winka）及ZPOT今日（30日）到銅鑼灣出席YouTube Music Nights活動，吸引一眾粉絲到埸應援。Candy首唱新歌《燈神》，Day透露正為新歌錄音。表演期間，有幾名粉絲在舞台後的大廈天台石牆上觀看，狀甚危險。

許軼想拍拖

COLLAR事後看到粉絲在天台的照片即嘩了幾聲，呼籲他們不要再這樣做，「最怕有萬一，有時開心得滯，怕落極生悲，睇到都會擔心，大家唔好再咁做，我哋仲有好多騷，有機會再見。」Day透露今年出歌，問下月4日24歲生日的她生日願望時，她表示想做更多騷，想找個男朋友？她說：「希望有，緣份冇得強求，有時收工見到隊友一個（指Winka）有男友接，一個（指Candy）有爸爸接，都覺得酸溜溜，唯有一個人call車。」將於下月16日生日的Winka稱會同最重要、最重視的人慶祝，指今年COLLAR工作比較忙，她也希望有時間同粉絲一起開「伽」年華慶生。