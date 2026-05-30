Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

許軼24歲生日想脫單 爆陳泳伽有男友接收工 歌迷企天台睇王家晴表演好牙煙

影視圈
更新時間：21:44 2026-05-30 HKT
發佈時間：21:44 2026-05-30 HKT

COLLAR成員王家晴（Candy）、許軼（Day）、陳泳伽（Winka）及ZPOT今日（30日）到銅鑼灣出席YouTube Music Nights活動，吸引一眾粉絲到埸應援。Candy首唱新歌《燈神》，Day透露正為新歌錄音。表演期間，有幾名粉絲在舞台後的大廈天台石牆上觀看，狀甚危險。

許軼想拍拖

COLLAR事後看到粉絲在天台的照片即嘩了幾聲，呼籲他們不要再這樣做，「最怕有萬一，有時開心得滯，怕落極生悲，睇到都會擔心，大家唔好再咁做，我哋仲有好多騷，有機會再見。」Day透露今年出歌，問下月4日24歲生日的她生日願望時，她表示想做更多騷，想找個男朋友？她說：「希望有，緣份冇得強求，有時收工見到隊友一個（指Winka）有男友接，一個（指Candy）有爸爸接，都覺得酸溜溜，唯有一個人call車。」將於下月16日生日的Winka稱會同最重要、最重視的人慶祝，指今年COLLAR工作比較忙，她也希望有時間同粉絲一起開「伽」年華慶生。

最Hit
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
14小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
16小時前
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影視圈
13小時前
李家鼎走出爭產風波成功增磅 最新車內單眼舉V相證面色紅潤 雙頰回肉精神奕奕
李家鼎走出爭產風波成功增磅 最新車內單眼舉V相證面色紅潤 雙頰回肉精神奕奕
影視圈
6小時前
羅便臣道火警｜昏迷3男女危殆 單位有吸毒工具 大門被梳化阻擋
02:09
羅便臣道火警｜64歲男住戶及兩內地女危殆 單位有冰壺 梳化擋大門
突發
4小時前
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
即時中國
7小時前
中九龍繞道九龍灣段今年開通 將軍澳去油麻地由65分鐘大減至12分鐘 局方：奇妙之旅
中九龍繞道九龍灣段今年開通 將軍澳去油麻地由65分鐘大減至12分鐘 局方：奇妙之旅
社會
11小時前