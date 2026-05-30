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ZPOT重返出道地跳唱好感觸 Alvin做足花姐要求兼顧工作學業 Cow 25歲生日遭隊友強吻

影視圈
更新時間：22:15 2026-05-30 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-30 HKT

COLLAR成員王家晴（Candy）、許軼（Day）、陳泳伽（Winka）及ZPOT出席音樂活動。ZPOT稱好開心重回出道地方唱歌。身為師姐的COLLAR成員分別跟ZPOT成員Gordon（張肇維）、Bosco（關曉隆）及Dave（黃日禧）合唱，而Ian Hannz（陳廷羲）在solo時更high爆走落台！

Ian Hannz high爆

Gordon同Day合唱之後，輪到Ian Hannz（陳廷羲）solo，他high爆走落台！ZPOT回到出道的地方演出，他們感到熟悉又陌生，唱新歌也是同一地方，又指這4個月經歷了許多事，例如奪得新人獎。對於有粉絲在他們表演時站在大廈天台上觀看，他們感到譁然，著注意安全。Cow（周德誠）是日（30日）25歲生日，他指於生日正日唱新歌，又見到fans，深感完美。問其他成員有甚麼表示？他們即時扮錫他一啖！當眾人強吻完後，壽星形容笑自己「好污糟」，之後有粉絲送他生日蛋糕，他感動到喊。隊長Alvin（黎子琛）、Marcus（林焯彥）是應屆DSE考生，剛考完試，兩人表示對成績有信心，做足花姐要求，「兼顧工作、學業。」稱在考試期間有排舞、練歌，望花姐滿意。

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