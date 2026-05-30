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林漪娸與戴志偉關係撲朔迷離 網民揭二人同框零尷尬 曾怒轟男方拍劇加料伸脷　　

影視圈
更新時間：21:00 2026-05-30 HKT
發佈時間：21:00 2026-05-30 HKT

「處境劇女王」林漪娸日前作客電台節目，罕有大爆初入行拍感情戲秘聞，更點名控訴當年遭男星戴志偉「加料」強吻伸脷，奪走螢幕初吻，言論一出旋即引發網民熱議！不過最令網民感到意外的是，這場看似火藥味十足的「伸脷風波」背後，兩位當事人其實私下交情依然相當不錯。網民翻出林漪娸的社交平台照片，發現二人近年依然頻密同場，毫無芥蒂，他們一同出席了2023年香港藝人高爾夫協會的團年飯，在2024年更與任達華、劉玉翠（現名劉喬方）等圈中好友一齊打高爾夫球。相片中可見眾人笑容燦爛，林漪娸與戴志偉同場更是「零尷尬」，令網民感到二人關係撲朔迷離。

林漪娸爆戴志偉拍接吻戲伸脷突襲

引發這場風波的導火線，源於林漪娸日前作客新城廣播節目《Ben同Benson「Chur」到行》的訪問。她先是大讚初入行合作的任達華是正人君子，隨後她話鋒一轉，連珠炮發控訴奪走她螢幕初吻的戴志偉當年「突襲」：「呢個戴志偉就唔係，嗰場戲講我同佢喺馬路鍚，明明係錫錫，佢伸脷喎！戴志偉你記唔記得？我就記得好清楚，佢肯定蝦𡃁妹啦！」

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戴志偉曾捲入婚內出軌風波

其實戴志偉近年已鮮有在幕前演出，轉戰保險界多年，但他最為人熟知的「風波」並非只有這單「加料」事件。早在2020年，多年來一直保持好老公形象的他，被傳媒踢爆背妻偷食，被拍到與年輕女同事Renee在淺水灣十指緊扣漫步沙灘。事件曝光後，戴志偉在被傳媒追訪時情緒失控，當街爆粗大罵兼報警，令其苦心經營多年的形象一度大跌。 

林漪娸與前高級警司丈夫剛柔互補

林漪娸雖然在「伸脷風波」，引起熱議，但她的感情世界，卻是低調而浪漫，她與前高級警司丈夫譚德榮的婚姻被形容為「一剛一柔」的完美互補。面對性格猶如「鐵漢」的另一半，林漪娸曾表示：「兩個人相處最緊要舒服，如果佢又硬，你又硬，成日頂撞係冇意思。」她透露自己會經常將「I love you」掛在嘴邊，雖然丈夫性格內斂不會講，只會說「love」，但她認為不需要逼迫對方，只要明白對方的內心世界便已足夠。

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