吳啟華舊愛金巧巧自嘲「過氣女星」狼狽湊仔實錄曝光 豪宅意外洩露奢華生活

吳啟華51歲內地前女友金巧巧，2013年奉子成婚，現已是兩孩之母，近年再度活躍幕前，更不時拍片放到小紅書，近日金巧巧分享一條照顧仔女的影片，自稱「過氣『女明星』生存實錄」。

金巧巧以幽默方式自嘲

金巧巧日前在小紅書上傳一條Vlog，曝光其作為母親真實又狼狽的一天，影片以幽默自嘲的方式，呈現金巧巧從清晨6時到深夜的忙碌生活，引起網民熱議。金巧巧於早上6時便要起身帶仔女返學，但金巧巧在片中不斷賴床掙扎，最終要由一對仔女叫醒。睡眼惺忪的金巧巧意識到快要遲到，慌忙地準備送一對仔女返學。

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金巧巧在片中搞笑地四處尋找太陽眼鏡，似是想保持明星形象，卻被兒子一句：「哎呀！媽媽，沒有人認識你，不用找了」，讓她哭笑不得。金巧巧之後駕駛豪華七人車送仔女到學校，之後再回家補眠，然後再去健身。下午去到健身室時，金巧巧被人認出是「孔雀公主」，對方興奮地表示很喜歡她，金巧巧雖然感到開心，但略顯尷尬地回應：「那是我20多年前演的了。」

金巧巧為仔女功課頭痛

金巧巧拖拖拉拉下，已不夠時間準備晚餐，最終要嗌外賣，同時又要為仔女的功課操心。當女兒拿著一道數學難題求救時，金巧巧要偷偷用AI搜出答案，再回來「扮叻」教導女兒，場面十分搞笑。金巧巧又化身鋼琴老師，教兒子彈琴，忙碌到晚上11時，才拖著疲憊的身軀準備睡覺，最終因掛住玩手機，直到凌晨3時才休息。

金巧巧生活細節顯奢華

金巧巧整段兩分多鐘的影片，雖然以自嘲「過氣」為主題，但在片中意外曝光其複式豪宅，客廳樓底目測近3層樓高，梳化、茶几精緻有品味，飯廳有大圓枱，目測可供12人用餐，廚房同樣不逼夾，房與房之間的走道寬敞，囡囡做功課疑為書房的空間，大過不少香港人的房間，加上出入的豪華座駕，讓網民感受到金巧巧的財力驚人。

金巧巧因第三者甩吳啟華

金巧巧畢業於北京電影學院表演系，於90年代出道，憑藉在《西遊記》中飾演「孔雀公主」一角，而廣為人知。金巧巧於2002年被揭與吳啟華相戀，二人拍拖兩年因羅泳嫻介入而分手。金巧巧於2011年傳出與博納影業集團總裁于冬交往，兩年後雙喜臨門，婚後誕下女兒「小西瓜」，2017年兒子「小太陽」出世，但近年有指金巧巧與于冬感情生變，已在2021年離婚。

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