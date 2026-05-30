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狄美摩亞康城做「幽靈評審」被爆冇睇戲 長女同前度爭撫養權控訴受虐

影視圈
更新時間：18:45 2026-05-30 HKT
發佈時間：18:45 2026-05-30 HKT

荷里活女星狄美摩亞（Demi Moore）早前擔任康城影展評審，在整個影展舉行期間貢獻了無數絕美紅毯look，出盡風頭。不過最近法國著名獨立電影發行公司兼社群品牌Destination Ciné就爆料，指根據可靠消息來源透露，狄美在影展期間沒看過任何一部主競賽單元電影。

狄美摩亞禍不單行

據知狄美雖然每次都穿上高訂禮服、以無可挑剔的造型現身影展紅地毯，並準時步進盧米埃大劇院。但當劇院燈光一較暗，她便立即離場。當評審團其他成員花上數小時去討論每部參賽電影時，狄美都默不作聲。該篇爆料文最後寸爆形容她是「電影明星，卻並非影迷」，還封她為康城影展的「幽靈評審」。

布斯韋利士女兒Rumer爭撫養權

其實被踢爆做「幽靈評審」尚屬小事，狄美家中最近卻發生不少慘事。除了前夫布斯韋利士（Bruce Willis）罹患失語症和額顳葉失智症之外，其長女Rumer Willis又與前男友Derek Richard Thomas力爭女兒Louetta的撫養權。據知二人於2024年分手，Derek去年7月申請女兒的撫養權和探視權，自此二人便展開法律戰。Rumer在法庭文件中，聲稱在分手前持續遭受Derek「瘋狂的情感虐待」，她指他通過長時間的循環言語攻擊對她進行持續的脅逼控制，他每天都會進行這種攻擊，每次持續超過6小時。自女兒於2023年4月出生後，情況越演越烈，Rumer更指Derek企圖讓她與家人隔絕。

狄美摩亞指證Derek離譜行徑

而狄美向法庭提交的聲明中，亦力證Derek「似乎想要按照自己的需要來支配和控制Rumer的生活環境」。狄美甚至詳述了Rumer在家中浴室分娩時，Derek突然在未經清潔的情況下硬闖進分娩池中，Rumer立即趕他出去，他亦照做了，但整個生產過程中他都表現得怒氣沖沖。翌日，狄美和二女Scout再到Rumer家中照顧她時，卻聽到Derek向Rumer施壓，不讓狄美和Rumer的妹妹們來陪伴她。

Rumer控訴Derek「隊草」疏忽照顧BB

此外，Rumer又指在抑壓的家庭氣氛下，年僅3歲的Louetta「受到創傷」，並且「經常哭泣」。她更指控Derek長期吸食大麻，令他沒有能力獨自看顧女兒，試過因為疏忽讓Louetta從沙發上滾下來，故此她不希望他在未經兒童監護權評估的情況下，跟女兒獨處。對此，Derek承認以前在法律允許的範圍內吸食過大麻，但從未吸到無法充分履行父親職責的程度。

Derek反駁Rumer出於妒忌　

Rumer亦不贊同Derek的未婚妻Lizzie Loch跟他一起陪伴Louetta，因為他有在孩子面前，與伴侶打交的紀錄。Derek則反駁指Rumer純粹是妒忌其新歡得到女兒的歡心，其律師則指Rumer對Derek的指控全是謊言。Derek亦指控Rumer在未經他同意下遷居至愛達荷州，法官於1月時亦裁定Rumer應搬回加州。

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