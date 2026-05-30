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鄧穎芝《苦情人》MV首播見證歌迷成家立室 失版權文件昔日作品難上架

影視圈
更新時間：18:15 2026-05-30 HKT
發佈時間：18:15 2026-05-30 HKT

歌手鄧穎芝（Vangie）今日（30日）現身《苦情人》MV首播音樂會，吸引約200位粉絲捧場，鄧穎芝認得出不少歌迷，看見大家已成家立室，帶埋下一代前來支持，份外感動。Vangie在《苦情人》推出超過20年後，終於拍成MV。

鄧穎芝連唱12首歌

Vangie即場演唱《苦情人》、《以前的我們》及新歌《瞬間看地球》，翻唱多達12首歌曲。她受訪時表示，去年收到製作公司邀請在《苦情人》20周年拍攝MV，直言驚喜：「投資超過6位數，成本包括請演員、製作團隊同歌曲版權。我一直好遺憾首歌冇MV，夢想終於達成！」鄧穎芝圈外男友Chris Tang是日全程在觀眾群中支持。對於男友未有飾演MV男主角，Vangie笑指：「當時同佢未一齊，仲係朋友。佢一直都好好，非常鼓勵我。」

鄧穎芝版權問題未解決

Vangie透露當年推出《苦情人》時，「覺得唔夠其他作品好聽，唔係太喜歡，冇派台。」惟多年來成為樂迷最熟悉的歌曲，她多次在香港、內地演唱，「漸漸改觀，變成自己鍾情嘅作品。」Vangie昔日作品至今尚未上線各大音樂串流，她解釋全因版權問題未解決：「同以前經紀公司冇咗合作，好多版權文件都搵唔返，處理咗10年8年都未解決。」

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