溫碧霞性感比堅尼盡顯迷人曲線 高衩泳裝陷走光邊緣 惜一個下垂部位出賣年齡

溫碧霞一向有「凍齡女神」美譽，近日她與老公何祖光飛往峇里島旅行，享受陽光與海灘。她更在社交平台上，大方分享了一系列火辣誘人的度假照片，當中不乏性感的比堅尼泳照，鏡頭下的溫碧霞心情大好，換上多套精心挑選的性感戰衣，當中包括明艷照人的鮮黃色露肩及大露背長裙，還有熱情如火、布料極少的橙色比堅尼，每一套都大晒她完美曲線及玲瓏浮凸的身材。

溫碧霞性感比堅尼大晒惹火身材

在陽光映照下，溫碧霞大晒依然白滑細緻的肌膚，散發著當年「最美妲己」的迷人魅力，令人驚嘆她數十年如一日的狀態。然而，在這一系列令人目不暇給的性感美照中，一張溫碧霞與富商老公何祖光相擁的背影照，卻意外地成為了網民討論的焦點，甚至悄悄透露了她的真實年齡。照片中，何祖光穿著休閒的橙色T恤，從後方溫柔地環抱著身穿比堅尼的愛妻，兩人靜靜地凝望著眼前的大海。不過，網民目光卻落在了溫碧霞的背影上。儘管她的背部線條依然優美，四肢纖幼，但在這張未經修飾的真實背影相中，卻清楚見到其臀部出現了較為明顯的下垂跡象，與她正面示人的緊緻白滑狀態略有出入。

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溫碧霞臀部下垂無損粉絲讚美支持

雖然歲月無情地在溫碧霞身上，留下了些許痕跡，但大部分粉絲依然力撐偶像，認為這份真實自然更顯從容自信。有網民留言感嘆「歲月不饒人」，但有更多的支持留言，「十分欣賞Irene對美麗的堅持，我會拿着你的照片去學習，自己幫自己影相，對我來說，你是我的鼓勵。」、「人美景也美」，溫碧霞在零濾鏡下，真實展示出自己的外貌身材，獲得不少網民讚好。

溫碧霞婚後收養棄嬰成三口之家

回顧溫碧霞的感情生活，她與富商何祖光於2000年結婚，雖然未有誕下子女，但無損夫妻二人的深厚感情。兩人在2010年在內地收養了一名被遺棄在火車站的孤兒，並為他取名為何國倫（Xavier），組成了幸福溫馨的三人家庭。多年來，溫碧霞對養子視如己出，疼愛有加，母子感情極為深厚。一家三口經常結伴同遊，盡享天倫之樂。

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