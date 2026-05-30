蔡潔趕工出新書攻7月書展 等黃宗澤約慶功 冇收通知出席TVB年中節目巡禮

蔡潔現身香港Comic Con出席《失敗的我被放上了置物架》簽書會，她表示為答謝粉絲支持，頭100位粉絲將受邀參加稍後舉行之神秘活動，保證有驚喜。

蔡潔再做才女

蔡潔透露正為新作準備，問到可會在書展推出？她「滴汗」表示︰「我好想！趕工中，唔停改善緊。我參加咗書展3年，有歸屬感。」續笑說：「出書唔係好搵錢，今次有政府資助叫做輕鬆啲，啱啱得知第一版賣晒，構思緊再版，如果書展出，係咪要搞搞新意思？都希望出書可以照顧到自己生活。」另外蔡潔、陳瀅4月尾在澳門開騷，問可會在香港再開音樂會？她指要同拍檔商量，再開要搞搞新意思，並稱未有劇拍，「其實TVB節目巡禮（昨天）介紹嘅新作，我應該有份參與，詳情又未講得。」

蔡潔《執法者們》有獎落袋

蔡潔昨天無出席TVB節目巡禮，「因為冇收到通知。」對上一次出席巡禮是為《法證先鋒VI 倖存者的救贖》宣傳。另外，劇集《執法者們》揚威國際，榮獲「2026紐約電視電影節」中「串流犯罪劇集組別優異獎」，女主角之一的蔡潔表示非常開心，是團隊努力的結果，多謝觀眾、大會的肯定。問可會慶功？她再稱未收到通知，「等黃宗澤安排！」稱得知對方同蘇麗珊組「波總旅行團」，明言都想跟埋去玩，「去邊都冇所謂，最緊要大家玩得開心。」