林超賢睇舞台劇《13．67》讚黃安晴超班 未能投入動畫呈現劇情風格 憶張國榮年代好感觸

著名導演林超賢日前親臨觀賞進念・二十面體五度載譽重演的胡恩威推理劇場《13．67》2.1，完騷後大讚演出感動人心！林超賢表示該演出掀起他們這一代人的懷念之情：「劇中出現的香港時光，所用的音樂，對我來說相當有感覺。」

黃安晴超班

林超賢特別點名激賞女演員黃安晴：「她唱歌非常有感染力，非常之好！」當聽到張國榮的經典金曲時，林導更感慨萬千：「會想起哥哥當時最光芒四射的時候！」對於劇中運用手繪動畫呈現劇情，林超賢坦言起初未能完全投入，而當看到黃安晴演出的一段採用了《Kill Bill》風格的漫畫情節時，他隨即恍然大悟，更投入角色表達。

著名電影監製梁鳳英、林超賢、劉千石與演員黃安晴及鍾家誠合照。

林超賢與演員黃安晴合照。

《13．67》2.1改編自香港推理大師陳浩基小說，現正於香港文化中心劇場上演至5月31日。

翁煒桐分飾兩角

《13．67》2.1改編自香港推理大師陳浩基小說，結合藝術科技與跨年代廣東歌，現正於香港文化中心劇場上演至5月31日。 林超賢激賞女演員黃安晴演出及歌聲，演出後林超賢與著名電影監製梁鳳英、 劉千石與演員黃安晴及鍾家誠合照。黃安晴劇中飾演復仇歌女，唱出跨年代流行曲，令人眼前一亮；翁煒桐 （阿拼）飾演少年神探關振鐸，大破奇案；演員楊永德飾演老年神探關振鐸與一人分飾兩角的翁煒桐 （阿拼）飾演徒弟駱小明，聯手偵查越獄奇案； 鍾嘉誠飾演中年關振鐸破解重大陰謀綁架案。